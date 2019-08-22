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新竹市11場社區祖孫夏令營　老幻同樂笑聲滿溢

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▲軍功社區說說我的阿嬤。（圖／新竹市政府提供）

▲軍功社區說說我的阿嬤。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

為慶祝一年一度祖父母節，新竹市除在8月25日規劃「傳遞家庭新價值~祖孫做伙來 風華再現」活動外，8月14日起至8月29日更在水源、軍功、三民、湖濱、康樂、士林、港北、西雅、客雅、虎仔山、樹下等11個社區，巡迴舉辦祖孫夏令營活動，藉由暑假期間辦理活動製造爺奶與孫子們相處的機會，促進祖孫合作共融之良好互動。林智堅市長表示，長輩們的生活智慧值得學習，祖孫夏令營活動讓孩子學習對長輩表達感恩與愛，也預祝全市祖父母佳節快樂。

教育處黃錦能處長表示，祖孫夏令營是由一群熱心的家庭教育中心志工所設計，活動內容充實、精彩，除採用台語配音版《佐賀的超級阿嬤》電影片段，透過影片討論，讓孫子女了解現在與過去成長背景的差異，進而懂得飲水思源，尊敬並感謝長輩的付出。亦準備了「你丟我撿」、「蟲蟲向前衝」、「一步一腳印」等祖孫合作進行的動態遊戲關卡，讓祖孫一起動起來，同心協力完成遊戲任務，促進祖孫之間的良好互動，此外還能讓長輩有機會全身動一動，享受歡樂童趣的氛圍，促進長輩身心健康。

「最喜歡夏令營中和孫子合作闖關的環節，也喚起以前的童年回憶，難得能和孫子一起玩，非常歡樂、有趣」這次參與活動的滿妹阿嬤表示；孫子小剛也玩得不亦樂乎，直說：「趁著暑假可以跟阿嬤一起參加這個活動、完成闖關，覺得很有成就感，有機會下次還要跟阿公阿嬤一起參加夏令營，祖父母節當天也要手牽手一起去嘉年華會」。

林智堅市長表示，考量年輕的「三明治世代」面臨「上有父母、下有子女」的壓力，竹市除發放育兒津貼、推出敬老5大照顧長輩政策外，也積極為孩子們打造兼具美學與安全的「知識遊樂地」及打造友善長者與孩子的休憩綠空間。此外並過家庭教育中心推動親職、子職、婚姻及代間教育等規劃，並辦理「祖孫夏令營」、「祖父母節嘉年華」等世代共融之活動，讓新竹市民幸福感升級。

教育處表示，本週日(8/25)上午9時於文化公園廣場將會辦理「傳遞家庭新價值~祖孫做伙來 風華再現」活動，將吸引上百名民眾熱情參與，歡迎民眾共襄盛舉。若民眾對竹市社區祖孫夏令營活動有興趣也可透過新竹市家庭教育中心網頁 ( https://dep-family.hccg.gov.tw/ch/index.jsp)了解及報名各項家庭活動。

▲樹下社區在阿孫協助下完成一步一腳印。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：社區,祖孫夏令營

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