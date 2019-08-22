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影／CoCo都可原料庫被查到2顆腐爛水果　淮安市監局：調查中並警告

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記者邱茀濱／綜合報導

江蘇淮安一間CoCo都可奶茶店日前被市場監管局查出原料庫放有腐爛的水果，還發現食品安全管理員缺失及儲物間擺放混亂等問題。不過，市場監管局工作人員表示，發霉的水果並非擺放在料理台，也沒有用來製作飲料，但目前還在調查中。

綜合陸媒報導，清江浦區市場監管局20日在中央國際新亞廣場的CoCo都可奶茶店，工作人員「原料庫」中發現一顆發霉的檸檬和一顆腐爛的葡萄柚，事後對店家給予警告處理，希望能及時處理掉發霉水果。

▲▼CoCo淮安新亞店被查出有腐爛水果。（圖／翻攝新京報動新聞影片截圖）

▲CoCo淮安新亞店被查出有腐爛水果。（圖／翻攝新京報動新聞影片截圖，下同）

市場監管局餐飲監管科工作人員指出，CoCo都可淮安新亞店出現腐爛水果等問題，沒有擺放在料理台，也沒有用來製作飲料，但已經違反《食品安全法》相關規定，並交由淮海分局進行調查及處理，而結果將及時公佈。

▲▼CoCo淮安新亞店被查出有腐爛水果。（圖／翻攝新京報動新聞影片截圖）

此外，「CoCo都可灣仔店」日前才因在收據上出現「香港人加油」的字樣，引發大陸網友揚言抵制。不過，CoCo隨後發聲明指出，經查證是一名員工私自修改點單資訊，「堅決服從與支持國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分，此間沒有任何模糊空間。」

▲在大陸茶飲店,KOI,COCO。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲COCO都可。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：江蘇淮安,coco都可,腐爛水果,清江浦區市場監管局

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