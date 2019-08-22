日月潭萬人泳渡嘉年華9/1登場　交管出爐：要「順時鐘」前進

▲日月潭萬人泳渡嘉年華9月1日登場，22日公布交管方式。（圖／取自南投縣長林明溱臉書專頁）

記者白珈陽／南投報導

2019日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，將於9月1日盛大登場，吸引2萬多人共襄盛舉，22日南投縣警察局集集分局公告交管措施，活動當天車輛只能以「順時鐘方向」進入場地，若想反方向進入潭區，則必須在當天早上6時前抵達，否則將會被勸導折返，民眾需多加注意。

集集警分局指出，9月1日活動當天，上午6時至下午4時期間，台21線57K+500至60K+300九龍路口往魚池方向路段4線道外側車道、台21線64K+300往頭社方向路段4線道外側車道、台21甲線1K+800至6K+500除轉彎處外，靠左側山壁車道提供大型車輛依序停車，以及台21甲線7K+300潭南三岔路口往頭社方向靠左側山壁等4處道路，均開放路邊停車。

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並且，同時段實施「順時鐘方向」單向管制，禁止車輛由頭社經台21甲線前往伊達邵方向，及從台21線九龍路口往水社方向行駛，另外，日月潭朝露碼頭前廣場淨空，中山路2線道、台21甲線青年活動中心往潭南三岔路口也全部管制，現場有專人引導，請民眾配合。

集集警分局表示，這次日月潭萬人泳渡，在水社中興停車場設有接駁站，呼籲泳客可多加利用接駁車報到及離開會場，並希望駕車參與活動的民眾能配合警方交通管制，以免交通打結、發生事故，確保開心出門、平安返家。