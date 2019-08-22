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電動代步車撞凹百萬賓士！嬤呆住「眼淚快掉出」　霸氣哥下車第一動作暖爆

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▲▼人口老化,長照,弱勢族群,老人,健康,電動代步車。（圖／記者李毓康攝）

▲南投縣草屯鎮老奶奶上電動代步車時不慎轉動油門，失控撞向對向來車。（示意圖，圖非當事車／記者李毓康攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮日前有位老婆婆在市區拎著中元節採買完的袋子，準備上電動代步車離開，但才剛搭上把手，人還沒坐上車卻不慎轉動油門，導致車子暴衝撞向對向車道的一部百萬名車賓士C300。賓士車男駕駛下車第一句話就是要老人家別自己載那麼重的東西，接著才是查看車子，看到前保險桿凹陷、引擎蓋跟車頭都受損，賓士哥只跟老婆婆說：「沒事啦！妳沒代誌就好！」目睹一切過程的路人不禁大讚「霸氣的真男人！」

這位暖心霸氣賓士哥，14日在草屯鎮市區開車到一半，對向突然有一台無人電動代步車衝向他，來不及閃避的情況下「碰」的一聲就撞上他的車頭。當時有一對母子恰好看到這一幕，兒子趕緊上前幫老婆婆的電動車扶好，但也心想：「這下糟了…老奶奶可能要賠到哭了！」

撞壞名車的老婆婆滿臉驚慌，眼淚似乎都快流下來。而賓士哥遭撞後，下車第一個動作卻是看向老婆婆手上拿的購物袋，搖搖頭向她說：「老人家不要載那麼重的東西，要叫孩子來載！」，接著才是查看車損，發現前保險桿凹陷、引擎蓋跟車頭也遭刮傷，他雖皺了一下眉頭，仍跟老婆婆說，「賀啦，家在妳沒代誌！沒要緊的話就可以走了！」

霸氣賓士哥看老婆婆沒有受傷，便上車準備離開，而目睹這一切的母子更對他讚佩的豎起大拇指，賓士哥看到，也搖下車窗對他們說，「老人家沒什麼錢！」說完便開車離去。

▲遭撞的賓士C300外匯車價落在130萬上下，賓士哥：免賠。（圖／資料照片／翻攝自Mercedes-Benz）

▲遭撞的賓士C300新車售價約落在280萬上下。（圖／資料照片／翻攝自Mercedes-Benz）

這位目擊全程的媽媽將此事PO上臉書「草屯人」，引起熱烈迴響，網友大讚：「這一修理就是8、9萬元，不為難小市民，這才是真正的有錢人！」PO文的媽媽也回應，這賓士哥其實看起來兇兇的，但還好是位面惡心善的大哥。

但也有網友認為，就算不要老婆婆賠，也應該要報警處理，等員警處理完向警方表達不需對方賠的意願即可，若引發意料之外的後續相當麻煩。該網友說，因為他朋友就曾發生好心讓老人家離開，對方卻報警反咬說其朋友肇事逃逸的事件，不可不防。

南投縣警局交通隊表示，遇到這種情形最好也是「應報警」，在員警有紀錄情況下，對雙方比較有保障。

交通隊並提醒，雖然南投縣內老人電動代步車的交通事故件數不多，1年約4、5件，但考量老人家反應較慢，盡量不要騎到太遠的地方去，且「電動代步車路權等同行人」，記得一定要靠路邊騎，也不要在晚上視線不明時出門，以策安全。

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關鍵字：電動代步車,南投,賓士,中元普渡

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