日月潭乳卡熊海盜市集剩下3天　把握暑假最後一周機會

▲日月潭乳卡熊海盜市集剩下最後3天，有興趣的民眾趕緊把握機會前往。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

為配合日月潭花火音樂嘉年華電動船夜航活動，大黑松小倆口於8月夜航推出新奇有趣的伊達邵乳卡熊海盜市集活動，讓民眾體驗「以物易物」的世界。活動剩下8月23、24、25日最後3天，趁著暑假尾聲，趕緊帶小朋友前往遊玩，週5、6、日下午2時起至晚間9時，有興趣的民眾請把握機會。

▲海盜團代言人吉祥物「乳卡熊」。

大黑松小倆口結合伊達邵碼頭周邊商家，推出乳卡熊海盜市集，民眾除可帶家中物品作為交換物，也可在現場購買唯一通行貨幣「海盜版牛軋糖」來換得自己喜愛的商品。

大黑松小倆口總經理邱義榮表示，乳卡熊海盜市集，為大黑松小倆口企業踏入文創產業的試金石，吉祥物乳卡熊成為市集活動代言人，活動交易虛擬貨幣「乳卡幣」，就是大黑松小倆口生產的牛軋糖。

乳卡熊化身為海盜團長，帶領海盜們進駐日月潭伊達邵碼頭，並以海盜們使用的乳卡幣，與市集現場攤位來場以物換物的交易，同時，活動時間內只要持乳卡幣，也可到周邊配合店家，換得美食，活動別具特色，邀請大家到日月潭一遊。

邱義榮並指出，旗下「元首館」就位於埔里，與觀光勝地日月潭非常近，此次，結合日月潭地區新創觀光特色，特別打造「乳卡熊海盜市集」。歡迎家長趁著暑假的最後假期，帶小朋友前往日月潭旅遊，並可就近至埔里元首館一遊。





▲日月潭乳卡熊海盜市集剩下最後3天，有興趣的民眾趕緊把握機會前往。