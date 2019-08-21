衣領「鬆垮荷葉邊」醜爆！日本達人6步驟神還原　實測後驚呆...像新的

▲這麼厲害！回家也來試試。（圖／翻攝自推特／日本節目ZIP）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一件衣服穿洗多次後，常會出現領口變形的情況，儘管再好看，也難以避免被打入冷宮的下場。日本有「洗衣博士」封號的神崎健輔，就教大家用簡單6步驟，瞬間拯救了即將要失寵的T恤。

針對多數朋友都有的困擾，神崎健輔在日本節目《ZIP！》分享妙招，只需要6個步驟，及冰水和熨斗2個簡單道具，就能輕鬆還原像荷葉邊一樣的領口。

請繼續往下閱讀...

首先，將T恤領口摺成波浪形狀，接著把它浸入冰水中，使得布料纖維收縮，再像捏飯糰一樣，輕輕壓出水分，並將衣服攤開，用手由下而上推平領口，而後拿熨斗由下而上熨領口，不過到微濕狀態即可，最終將它攤平晾乾就大功告成了。

▲雖然招術厲害，但治本方法得從晾衣服下手。（圖／翻攝自推特／日本節目ZIP）

神奇的是，在實測後領口猶如乖寶寶一樣，相當平整，瞬間擺脫廉價與陳舊感。不過神崎先生也強調，這一招治標不治本，而癥結點就出在錯誤的晾衣方法。

事實上，濕潤狀態的衣物晾在衣架上時，水分會向下流動，領口則會因為重力，而變鬆變形，所以根本的方法就是，用2個衣架曬衣服，降低重力產生的影響就行了。

▲不過要家裡衣架夠多XDDD。（圖／翻攝自推特／日本節目ZIP）

【拯救衣領6步驟】

1.領口摺成波浪形狀

2.浸入冰水中

3.輕壓出水分

4.攤開後由下而上推平

5.熨斗由下而上熨領口

6.將衣物攤平晾乾

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光