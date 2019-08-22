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日議員訪高雄「傻等25分鐘」！韓國瑜2度失禮　一稿兩講現場尷尬

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記者莊智勝／高雄報導

日本自由民主黨青年局局長佐佐木紀眾議員率90人拜訪高雄，原本預定22日上午10時30分雙方進行會晤，但市長韓國瑜卻大遲到，足足讓現場賓客傻等了25分鐘；更失禮的是，韓國瑜到場後第一時間還未進入狀況，副秘說過一遍的「歡迎致詞稿」，韓國瑜又拿起來再講一遍，脫序、失禮程度不言而喻。

90名日籍官員上午10時30分準時在鳳山行政中心會議室就坐，現場人員還送上在地名產「烏魚子」供品嚐，但等了又等，約定的時間都過了，市長大位仍是空無一人，高雄大家長韓國瑜不見蹤影。

▲▼韓國瑜遲到。（圖／記者賴君欣攝）

▲會晤開始25分鐘後，韓國瑜才終於進場。（圖／記者賴君欣攝）

無奈之餘，與會者先行開始會議，並由副秘歡迎致詞；會晤開始25分鐘後、近11時時，主角韓國瑜才終於姍姍來遲。韓國瑜似乎自知遲到相當失禮，走進會議室時還雙手合十向現場外賓致意，豈料當他坐下後，副秘講過的歡迎致詞稿，韓國瑜竟拿起來又再講了一次，「一稿兩講」讓現場日籍官員相當尷尬。

▲▼ 韓國瑜與日方會面卻遲到 。（圖／記者賴君欣攝）

▲會晤都已經開始了，但中間的市長大位卻仍空無一人。（圖／記者賴君欣攝）

佐佐木紀致詞時，對於21日的晚宴表達感謝，「謝謝韓市長取消所有安排的行程，陪同我們晚宴、度過非常愉快的一夜，堅信台日關係越來越好，我們也跟救國團團員喝了很多酒，希望韓市長可以感受到我們的感情！」一席話讓韓國瑜神色稍顯尷尬。此外，佐佐木紀還指出，未來希望加深台日雙方關係，日本今後也會支持台灣在國際社會的活動空間、參加國際組織等，「日本跟美國將一起幫助台灣在這方面的努力！」

在會晤結束後，韓國瑜接受媒體聯訪，針對遲到25分鐘一事做出回應，強調一大早自己就有行程，先是趕到美濃、又從美濃趕到大樹，參加官員家長的告別式，最後再回到鳳山，行程相當滿，因此時間上有些耽擱，「高雄真的是非常大，重點是，我已經先跟日方報告過了，他們都非常諒解！」

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▲▼ 韓國瑜回應遲到25分鐘 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜在會議結束後對遲到25分鐘做出解釋，強調已經獲得日方諒解。（圖／記者賴君欣攝）

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