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韓國瑜顧問團談重啟核四　林飛帆諷：「噗嚨共」團隊加一個「土豆」

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記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜21日提到，一定要重啟核四，22日還與國政顧問團開直播，討論重啟核四和能源願景。針對韓國瑜和國政顧問團要重啟核四，民主進步黨副秘書長林飛帆表示，這些當年喊出633的「噗嚨共」團隊，加上一個「土豆」，也沒辦法幫韓國瑜打造好的能源政策。

民主進步黨副秘書長林飛帆身穿「非韓家園」的衣服，和民進黨發言人周江杰、薛呈懿、李明俐在22日召開「綠能減煤lNG 633跳票顧問團別再騙！」記者會。

▲▼韓國瑜力挺重啟核四。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲韓國瑜力挺重啟核四。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

關於韓國瑜提出「人民同意」、「安全無憂」的重啟核四兩大前提，李明俐表示，韓國瑜詢問過侯友宜和400萬新北市民了嗎？誰可以保障這些人的安全？「核四首當其衝的新北市和台北市，請你去問問這兩個市長，他們覺得有沒有可能處理核災？」

李明俐說，已經有專家評估過，要重啟核四，起碼需要7+N年的時間，也就是7年以上的時間，才有可能重啟核四，「我身為一個母親，我想問問看韓市長，7年後你跟你的633顧問團人在哪裡？今天你們開出這樣一個禍延子孫的政策，你們的責任感在哪裡？」韓國瑜同樣身為地方父母官，「你有沒有想過，侯友宜和其他新北市民，甚至台北市民的感受？核四究竟是不是一個假議題？今天我向各位說，不需要打一個問號，可以直接給它一個句號，核四就是一個假議題。」

薛呈懿強調，對民進黨而言，綠能減煤才是台灣的最佳選擇，民進黨的能源轉型政策非常簡單，並沒有大家講的這麼複雜，就是要做到用綠能來減煤；台灣要跟上世界的潮流，在這個能源轉型上有兩條路，第一是回頭路，也就是韓國瑜22日中午和顧問團隊希望推的核能加燃煤組合，但民進黨選擇的是另一條路，是綠能加燃氣的組合。

薛呈懿說，韓國瑜和顧問團隊用4G到5G的比喻，把綠能比喻成5G的時代，「民進黨很務實的推向5G，但韓市長卻要用2G的過去方法，來推動台灣能源轉型，這樣子做難道是正確的嗎？」

薛呈懿表示，民進黨過去遭受批評，是因為選擇了正確的道路，但這正確道路影響了一些既得利益團體，而既得利益團體則在利用搞不清楚狀況的韓國瑜，對台灣能源來反撲，「所以我們要再次呼籲韓市長、社會大眾，以及在既得利益團體中的那些人，現在越來越多國際大廠牌要求供應鏈高比例使用綠能，今天韓國瑜和顧問團隊提出的政策，就是在拖垮綠能發展的可能性，拖垮台灣外商、製造業等在國際競爭力。

▲▼林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書粉專）

▲林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書粉專）

林飛帆表示，韓國瑜的國政顧問團總召張善政在直播中提到，處置高階核廢料，其實把它送出去國外就好了，這影射民進黨不願把它送出去國外，但張善政把這問題完全搞混，用混淆視聽的方式，令人非常遺憾，因為張善政沒提及高階核廢料被送到國外後，經國外廠商濃縮精煉，還是要回到台灣來做最終處置，「用白話文來講，你把核廢料拿出去處理，還是必須回到台灣做儲存，因為目前沒有任何國家想接收你的核廢料。」

林飛帆說，韓國瑜和這些顧問團到現在仍沒辦法回答「台灣如何面對核廢料永久儲存問題」，但曾經身為行政院長的張善政，竟然可以用這樣的方式，片面性散播資訊誤導民眾，令人相當遺憾。

最後，林飛帆提醒韓國瑜，「你身邊所用的這些人，是當年喊出633且達不到633的『噗嚨共』團隊，這個團隊再加上一顆土豆，也沒辦法替你打造出一個好的能源政策！」

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關鍵字：林飛帆,核四,韓國瑜

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