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韓國瑜拋重啟核四　台電：核四燃料棒「按立法院決議外送」

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▲在大批警力戒護下，日前載運燃料棒的陽明海運貨櫃車緩緩進入基隆港19號碼頭。（圖／記者趙永博攝）

▲在大批警力戒護下，日前載運燃料棒的陽明海運貨櫃車緩緩進入基隆港19號碼頭。（圖／記者趙永博攝）

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜今（22）日中午將公佈能源政策，重啟核四議題成為焦點，台電發言人徐造華回應表示，核四廠內1744束核燃料棒，立法院早有決議依規劃分批送出國外處理，一切按計劃進行，惟外運細節不便透露。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天中午公布能源政見，包括穩定充分的能源供應、合理的能源配比及電價、以核養綠等措施，也提及國內有充足的能力可以處理核四燃料棒。

請繼續往下閱讀...

針對國內能源問題，經濟部表示，核二、核三廠會如期除役，核四燃料棒也會依立法院決議，依規畫分批送出國外處理。

核四封存後留下1744束燃料棒，立法院去年一月決議「賜死」核燃料棒，台電於去年七月將320束核燃料棒外送，交由美國原廠核燃料公司處理、暫存，同時規畫2019年運出三批、2020年送出最後三批；並計畫2022年前，將抽取出的鈾燃料賣出，藉此活化資產，整個外送計畫處理費加上運送，共計6.9億元。

經濟部政務次長曾文生今天受訪時表示，核廢料並不會憑空消失，如果要重啟核四，就要針對核廢料處理問題，應該要提出相對應的解決方案，不是喊喊口號能夠解決。

經濟部表示，未來與其寄望遙不可及的核四機組，不如務實支持推動2025年可上線發電的協和燃氣新機組，將更可強化北部區域供電均衡。

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關鍵字：韓國瑜,核四,經濟部,曾文生

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