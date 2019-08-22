獨／原本天天出發！　陸客金門團全面限縮　9月起「一週一天出團」

▲廈門五通碼頭小三通人潮。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸8月起暫停陸客赴台自由行，透過小三通赴金門的陸客只能跟團，不過9月也傳出將限縮團客，從原本每天出團變成一週一天出團，令金門官方及業者都相當擔憂。據了解，廈門的旅行社最近已不太接9月赴金門的團客訂單，多建議旅客盡快在8月底前出團，把握搭「末班車」的機會。



《ETtoday新聞雲》近日向廈門多家旅行社詢問9月赴金門出團的情況，大多數業者都表示，9月的團目前沒有規劃，暫時不會接單，並建議有意出遊的話，盡速報名8月的團。此外，少數9月還有開團的旅行社則是減少了出團頻率，從原本的天天出團，改成一周只有一天出團。

▼陸客赴金門人次近年不斷增加。（圖／記者蔡紹堅攝）

業者並指出，自從8月宣布暫停赴台自由行後，許多原本想赴金門自由行（G簽）的旅客，都改跟團（L簽）出發，採取「半自由行」的方式遊金門，但9月起團客也要限縮，赴金門難度將增高，只能建議旅客將行程提前到8月，把握最後機會。

廈門搭船至金門只要30分鐘，還能落地簽入境，非常方便，許多廈門人都會定期到金門一日遊，購買奶粉、藥妝等日常用品。暫停赴台自由行後，前往金門不易，廈門居民表示，現在有購物需求，便只能委託台灣朋友代購，但有些商品如奶粉，是限額購買的，人力能攜帶的量也有限，仍不能滿足需求，「像是保養品，目前就只好先省著點用，奶粉的話，就找找別的替代品。」

▼廈門搭船至金門只要30分鐘，已成「一日生活圈」。（圖／記者蔡紹堅翻攝）