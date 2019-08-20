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陸國家電網刊文：福建向金馬供電「可滿足未來25年需求」

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▲大陸國家電網公司。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸國家電網公司。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家電網公司旗下「電網頭條」17日刊出一篇文章，內容提到，福建與金門、馬祖電力聯網工程技術可行，一旦實施，可滿足金馬未來25年民生及發展需求。文內更進一步指出，福建平潭與台灣只有140公里距離，比海南的海底電纜長不了多少，從大陸向台灣供電完全可實現，也有助解決台灣「孤島電網」情況。

文章提到，國家電網公司與福建省科學技術協會7日聚集兩岸專家學者齊聚廈門，首次研討福建與金門、馬祖電力聯網問題。與會代表認為，福建與金門、馬祖電力聯網工程技術可行。依照方案，電力聯網工程計劃通過海底電纜，分別從廈門翔安與金門聯網，從福州連江與馬祖聯網。

文章指出，金門距離廈門只有10公里，距離台灣卻有200多公里。馬祖的情況，也與金門類似，且都是典型的海島孤立電網，抵禦事故能力弱，供電不可靠，島上用電依靠柴油機組，成本高達福建平均電價的3倍以上。

▼兩岸電力專家在廈門舉行電力聯網研討會。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲福建開電力聯網會議　金馬意願強：增加供電穩定、助力發展 。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

文章提到，廈門與金門同為海島城市，但在大陸能源局發布的報告中，廈門各項供電可靠性指標均排在第一梯隊，主要就是與大電網互聯互通，確保了充足可靠的電力供應，「2015年12月，廈門投運了單站佔地面積不足30畝，能提供當地50%的電力負荷的±320千伏柔性直流輸電科技示範工程。這項國家電網已經掌握的柔性直流輸電技術靈活易控，非常適用於孤島電網的供電。」

文章指出，要改變金門、馬祖電網現狀，聯網也是最好的選擇，「福建電網已形成『全省環網、沿海雙廊』500千伏主幹網架，通過兩路1000千伏浙北—福州特高壓輸電線路和兩路500千伏輸電線路與華東電網相連，具備了充足的電源和強大的輸配電能力。」

文章還提到，在研討會中，兩岸專家一致認為，聯網將提高金門、馬祖電網的供電可靠性，滿足金門、馬祖用電和經濟社會發展需求，解決用電成本高的問題，為金門、馬祖提供更經濟、清潔和充裕的電力供應。聯網工程建成後，供電能力將滿足金門、馬祖未來25年的發展需求。

文章還探討了台灣的缺電問題，並引用大陸國家發改委原副主任、國家能源局原局長張國寶的撰文內容指出，「其實解決台灣的供電問題從技術層面看並不複雜，從福建平潭到台灣新竹海上距離僅140公里左右，比海南島的海底電纜長不了太多，所以從大陸通過海底電纜向台灣島內供電是完全可以實現的。現在的問題不是技術問題，是政治問題。」

▼海上電網維修工作。（圖／翻攝國家電網）

▲大陸國家電網。（圖／翻攝國家電網）

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關鍵字：福建,金門,馬祖,四通,通電,供電,國家電網

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