郭柯王823同框挖韓國瑜老兵票倉？柯文哲：沒想那麼多

記者陳家祥／台北報導

郭柯王預計將在823同框，但台北市長柯文哲不願多談，僅表示順其自然就好。而三王會選定在八二三紀念日、八二三炮戰紀念公園登場，頗具象徵意義，也被外界解讀是要針對韓國瑜的軍公教票倉而來；此外，當天總統蔡英文也在金門有活動，許多巧合都讓明天的三王同框會面增添許多話題。

「老實講我是沒有想那麼多」，被問到是不是要搶韓國瑜票倉，柯文哲表示，對他來講，就是台北市政府每年都有固定在辦活動，「請帖發給人家，人家來，也是蠻自然的，順其自然就好了。」

至於蔡英文同天也到金門，是否要PK在軍中的人氣？柯文哲說，他不曉得，「我也不曉得蔡英文的行程，你這樣子問我無法回答。」

柯文哲還說，這公園其實很有意義，當年是國民黨的厲耿桂芳議員來跟建議設立的，「她還跟我抱怨以前馬郝市長怎麼講都不願意坐，後來我們就從公園處去找，有哪個公園可以變成八二三炮戰紀念公園，後來找、找、找，找到這地方。」

至於當天會前、會後是否都有密會？柯文哲說，人那麼多要談什麼？那大概就很簡單的紀念活動，我看好像只有一個簡單的音樂會吧，且後面都有排行程。

此外，日前郭柯王同框破局，外傳就是因為郭、王不滿柯營不斷放消息，因此這次改由郭辦發聲明，是否有郭營要拿回主導權的意味？柯文哲說，對他來講是順其自然，「我也沒有什麼意見，台灣社會有這個需要，我們能不能去創造一個符合需要的組合，這是我們要思考的。」



▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）