快失傳的工藝！陳惠美70歲投身纏花20年　「鬆緊」呼應人生留白哲學

▲70歲的陳惠美投身纏花20年，是纏花工藝重要的技藝保存人。（圖／工藝中心台北分館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「纏花」是台灣民間的一種傳統手工藝，而今年70歲的陳惠美女士，是纏花工藝重要的技藝保存人，投身創作滿20週年，近期在台北當代工藝設計分館舉辦「七十芳華—陳惠美纏花創作展」，展期至10月6日。這項工藝結合了剪紙、纏繞與刺繡，在「鬆鬆緊緊」的口訣中，也呼應了人生要適時留白、不能太緊繃的哲學。

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▲纏花結合了剪紙、纏繞與刺繡的技術，在閩南語又稱為「春仔花」。



纏花結合了剪紙、纏繞與刺繡的技術，在閩南語又稱為「春仔花」，是取台語「春」為「剩」的諧音，有年年有餘的吉兆，用雙手細細地纏繞出作品並將祝福帶入其中，每件作品皆為暖心之作；而在「鬆鬆緊緊」的口訣中，也呼應人生要適時留白、不能太緊繃的哲學。

陳惠美原本從事皮革工藝教學及創作，因緣際會下認識了恩師謝陳愛玉女士，認識到纏花工藝的美，從此纏花技藝成為她終生的志業與使命。她曾在受訪時謙虛提到，推了纏花20年，但還是很多年輕人不知道，「可見我還不夠努力。」

為了推廣纏花工藝，她在2008年於國立傳統藝術中心成立全台第一家「春仔花」工作坊、2010年催生全國第一個纏花藝術發展協會成立、2011年獲登錄為宜蘭縣無形文化資產「纏花工藝」技藝保存人，並接續於2013年獲選為工藝中心「春仔花」工藝之家，更於2016年出版《春仔花細工》乙書，將材料、基本技法及運用等詳細的介紹，為纏花入門的重要工具書。

陳惠美師承謝陳愛玉的「閩南春仔花技法」，早期作品之製作手法、式樣屬於台灣北部風格，後又融合客家纏花、金門吉花的系統，創造出屬於個人風格的纏花藝術創作。

▲此次展示的創作，主要強調纏花技巧與複合媒材的運用。

而此次展示的創作，主要強調纏花技巧與複合媒材的運用，纏花本身便是以紙、鐵絲、絲線等複合媒材加以結合，此次更廣泛運用皮革、玻璃、手抄紙⋯等過去纏花創作少用的材質，來展現纏花工藝的多元樣貌，是她近年來的心得，也是多年累積的技與美之成果。

工藝中心許耿修主任表示，陳惠美老師是纏花工藝重要的技藝保存人，除了傳承更將此門工藝跳脫傳統、不斷突破，也恭喜她的第2本纏花工藝專書即將出版，感謝她為台灣工藝無私的奉獻。

▲今年陳惠美女士年屆70歲，投身纏花創作已滿20周年。

今年陳惠美女士年屆70歲，投身纏花創作已滿20周年，希望透過展覽將畢生對纏花工藝的鑽研與投入，做一完整系列呈現。此外今年更將進一步分享纏花的設計、製圖以及延續基本技法的運用，希望讓觀眾能從中自行變化設計，創作出專屬於自己的纏花作品。

七十芳華—陳惠美纏花創作展

日期： 即日起至10月06日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館)

地點：台北當代工藝設計分館3樓

地址：台北市中正區南海路41號