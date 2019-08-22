19歲被結婚、88歲做自己！91歲台灣第一潮嬤出書「月月輔導室」超療癒

▲19歲被結婚、88歲做自己！91歲台灣第一潮嬤出書，特別收錄「月月輔導室」超療癒。（圖／翻攝自林莊月里IG @moonlin0106）

記者林育綾／綜合報導

被稱為「真・90後」的台灣第一潮嬤林莊月里，在91歲出書了！暱稱是「月月」、「月月仙子」的她，不但在IG有超過10萬粉絲，還是許多潮牌、名牌與名車的首席「媽抖」。月月自曝從19歲就「被結婚」了，人生到88歲前都在為別人而活，直到那刻想通了，發現對美感、打扮很有想法，還擁有挑戰未知的「少女心」，書中的「月月輔導室」精選許多開導年輕人的對話也被讚爆，她認為「年齡不是消極度日的藉口」、「我90歲都能做得到了，你為什麼要先說不？」



▲台灣第一潮嬤月月仙子出書了！（圖／寶瓶文化提供）

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許多人會把自己「老了」作為不敢嘗試的藉口，而潮嬤月月常說「只要是年紀比我小的，就都是年輕人。因為，91歲的我還很年輕！」她從2017年開始在IG上帶動穿搭風潮，無論是古著、軍裝、嘻哈等風格，都難不倒她，比許多年輕人更敢又更能駕馭潮牌，也開始成為各大品牌、攝影師爭相邀請的對象。

▲▼月月比許多年輕人更敢駕馭潮牌，還因此成為媽抖、廣告紅人。（圖／寶瓶文化提供）

她混搭新時代與舊時代潮流，隨心所欲的風格，以及勇於挑戰未知的「少女心」，讓她在IG累積許多粉絲！不過月月阿嬤可不是天生好命，她的穿搭風格其實來自物資匱乏後的領悟，她的隨心所欲更是嘗遍艱辛後的通透。

月月是臨時工的長女，「一出生就是做工的人」，童年的她又瘦又小，卻從10歲起就跟著大人一起做勞動活。她在阿嬤過世後又一肩扛起照顧整個家，而19歲就「被結婚」，此後是6個孩子的媽媽，一邊拉拔孩子長大、照顧夫家、一邊做生意，忙得沒有自我，也歷經過丈夫外遇的低潮。50歲後被迫離鄉，到台北討生活，還曾經拉著菜籃到台北各大市場賣菜瓜布。

▲月月在88歲想通了！她開始隨心所欲的穿搭，還有勇於挑戰未知的「少女心」。（圖／寶瓶文化提供）

在88歲前，她只為家人而活，88歲後她想通了，「難得來人世間這一趟，我為什麼要活得消極？」從此，被家庭耽誤的「天生媽抖」甦醒了！雖然吃過很多苦，曾經很喪志，但過去的積累才成就了現在的月月，她發現，「過去以為自己做不到的事，其實都做得到！」



▲如今月月的人生觀，也激勵了大批粉絲。（圖／寶瓶文化提供）

如今月月的人生觀，也激勵了大批粉絲，她曾說「不管幾歲都可以活出漂亮人生，漂不漂亮不是由別人定義，而是你自己！」「一輩子，可以活出好幾種人生，月月覺得最重要的是不要帶著後悔過完這一生。」「嘗試去做了之後，失敗也沒關係，就像月月今天穿錯了衣服覺得不舒服，只要明天把衣服穿對就好。昨天的不舒服，今天就把它遺忘。」



▲書中除了分享人生過往經歷與智慧，也特別收錄「月月輔導室」。（圖／寶瓶文化提供）

她的人生智慧和超潮穿搭，也獲寶瓶文化相中，在今年8月為她出書《媽抖：91歲的台灣第一潮嬤林莊月里》，而她在IG上特別開的「月月輔導室」也非常受歡迎，時常有年輕人向她傾訴各種煩惱，從感情、友情、工作、家庭、人生都有，而她的回覆總是充滿睿智和正能量，也特別收錄在書中。



▲潮嬤月月拿著自己的書，像傳記又像一本時尚雜誌。（圖／翻攝自林莊月里IG @moonlin0106）

