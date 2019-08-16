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故宮與史前館打造「數位遊樂場」　身歷其境穿梭真實與科幻！

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▲▼國立故宮博物院與國立台灣史前文化博物館，攜手合作策畫「走進實幻之島—故宮x史前數位遊樂場」微型數位互動展。（圖／國立台灣史前文化博物館提供）

▲國立故宮博物院與國立台灣史前文化博物館共同打造「走進實幻之島—故宮x史前數位遊樂場」微型數位互動展。（圖／國立台灣史前文化博物館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

國立故宮博物院與國立台灣史前文化博物館，攜手合作策畫「走進實幻之島—故宮x史前數位遊樂場」微型數位互動展，將於8月16日至25日在史前館登場！以兩館藏品中的「自然生態文化」為主軸，結合近年推動的AR、MR、VR、3D動畫及數位互動投影等科技裝置，加上實體文物展示，讓觀眾身歷其境、穿梭真實與科幻的世界，邀請民眾把握暑期的尾聲參觀。

展覽結合了故宮「溪山清遠」、「鵲華秋色」複製畫作、大型立體拼圖、動畫劇場，以及兩館的VR、MR裝置、AR繪本、數位互動式投影等科技遊戲體驗，讓觀眾用身歷其境的方式走入真實與科幻的世界。

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▲▼國立故宮博物院與國立台灣史前文化博物館，攜手合作策畫「走進實幻之島—故宮x史前數位遊樂場」微型數位互動展。故宮院長吳密察、史前館王長華館長共同為走進實幻之島微型展開展，並承諾未來將攜手合作，讓文化走進民眾生活。（圖／國立台灣史前文化博物館提供）

▲故宮院長吳密察、史前館王長華館長共同為走進實幻之島微型展開展，並承諾未來將攜手合作，讓文化走進民眾生活。

故宮院長吳密察表示，故宮正逐步轉型，透過各種專案「接地氣」縮短城鄉差距。例如「百萬學子遊故宮」專案鼓勵偏鄉的學校申請，而「國寶出遊趣」專案歡迎各縣市的博物館申請，落實故宮就在大家的生活中。

他也承諾，會讓更多的故宮資源，挹注到台東的史前館，讓台東民眾可以更親近文化，落實「文化平權」政策。除此之外，故宮近年也運用社工師、表達藝術治療師，為多元觀眾設計藝術療育方案。

去年針對台北市安置機構的兒童及青少年舉辦了戲劇活動，透過博物館歷史脈絡及物件設計情境式戲劇活動，開啟青少年對博物館的興趣，此次也將邀請當地「私立台東基督教阿尼色弗兒童之家」、「孩子的書屋」的兒童及青少年參與，為他們帶來不一樣的博物館活動體驗。

▲▼國立故宮博物院與國立台灣史前文化博物館，攜手合作策畫「走進實幻之島—故宮x史前數位遊樂場」微型數位互動展。（圖／國立台灣史前文化博物館提供）

▲「走進實幻之島—故宮x史前數位遊樂場」微型數位互動展，將於8月16日至25日在史前館登場。

而這次展覽系列活動，還包括8/17-18的「動物之島—絹印工作坊」，民眾可發揮創意結合文物絹印，製作獨一無二的文青帆布。而在8/25也為博物館、戲劇、教育、社工等工作者及一般觀眾舉辦「博物館x戲劇—共融工作坊」，主辦單位歡迎大小朋友抓住暑假的尾巴活動詳情可至史前館官網查詢。

日期：8月16日(五)-8月25日(日)
時間：10:00-17:00／週一休館
地點：國立台灣史前文化博物館 館史室
地址：台東縣台東市豐田里博物館路1號
電話：089-381166轉722
費用：免費入場

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關鍵字：故宮,史前館,國立台灣史前文化博物館,台東旅遊,藝文展覽

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