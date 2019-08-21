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廟宇比超商還多！「認識台灣」5分鐘影片被激讚：世界最棒國家之一

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▲「認識台灣」5分鐘影片被激讚瘋傳！（影／文化總會提供／臺灣吧 - Taiwan Bar

記者林育綾／綜合報導

為了推廣「來去總統府住一晚」活動，也讓更多外國人認識台灣，文化總會與「Taiwan Bar」合作，近日推出「認識台灣」系列影片，以動畫加上全英文口白，5分鐘介紹台灣，除了提到「珍珠奶茶的故鄉」，還說到台灣的兼容並蓄，例如宗教多元是世界第二，全台光是登記的廟宇就有1萬2千座「比超商還多」。影片也吸引外國網友留言表示「台灣絕對是世界最棒的國家之一！」

▲▼廟宇比超商還多！「認識台灣」5分鐘影片被激讚：世界最棒國家之一（圖／文化總會提供／臺灣吧）
▲廟宇比超商還多！「認識台灣」5分鐘影片被激讚：世界最棒國家之一。（圖／文化總會提供／臺灣吧 - Taiwan Bar

文化總會副秘書長李厚慶表示，最初想做「認識台灣」的影片，是為了搭配「來去總統府住一晚」的免費體驗活動，讓外國朋友更加認識台灣，但後來發現，「其實連台灣人本身都不太了解台灣」，比如我們是珍珠奶茶的家鄉，也是少數還保存並使用繁體字的國家等。

請繼續往下閱讀...

他認為，台灣人必須先了解自己的國家，才能進而有認同感和光榮感，「台灣在世界引領了許多潮流，很可惜的是我們的國人自己並不知道。」

「認識台灣」影片中還有一個重點，就是台灣的兼容並蓄。由於過去的殖民歷史，讓台灣成為擁有多元文化的豐盛之島，在宗教、族群、飲食等方面，都展現了強大的包容力。李厚慶說，台灣雖然是個小小的島國，但這裡的人民有最寬闊的胸襟和視野，無論你來自哪裡，這片土地上絕對都有你的容身之處。

這支影片鮮明輕快的節奏，搭配幽默的敘事方式，在網路上引發好評迴響，也吸引來自美國芝加哥的背包客留言大讚：「This is absolutely one of the best countries in the world.」（台灣絕對是世界上最棒的國家之一）

李厚慶透露，10月中上旬，文總會再推出「認識台灣」第2支影片，歡迎「來去總統府住一晚」的第一組旅客到來，希望國人多多分享這系列的影片給外國朋友，全民一起拚外交！

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關鍵字：臺灣吧,認識台灣,來去總統府住一晚,文化總會,中華文化總會

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