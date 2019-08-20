透析難民與居民間的矛盾掙扎　紐約藝文「都會部落」展覽

圖、文／Giovanna Sun 小喬

「都會部落」展覽-透析難民與居民間的矛盾掙扎

難民與居住正義的話題在全球激烈的燃燒著，從網路、新聞與社群媒體，我們時時看到了生離死別的人間悲劇。紐約一直是最具有代表性的「夢幻大都會」城市，既是國際都會與金融中心，也是眾多難民與新移民爭相前來的夢幻天堂。為了尋求一個更理想的環境，求取生存而不惜一切代價。

移民紐約的台美文藝協會會長與資深策展人李美華表示，Urban Tribes「都會部落」從人道（Humanity） 的角度出發，延伸到對土地的關懷(Land) 希望傳遞出對多元文化的尊重理念。展覽已經開始進行，但希望能持續的傳遞下去，尤其在現今充滿對立與兩極化的社會現象下，透過藝術家的創作將以人為本的概念傳承下去。

「都會部落」緣起於一次三年前回台的旅行，李美華帶著紐約文化機構主管及美術館館長一起探訪台東原住民工作室的拉黑子，拉黑子用母語高歌了一曲歡迎他們的到來。這首歌很美很感人，李美華詢問歌詞的意思，拉黑子說這首歌的意思是祖靈要我歡迎來自遠方部落來的朋友。李美華感到震撼的是「部落」這個字眼在以往的觀念裡都是形容原住民或是比較俗稱為番人的「群居地」。

在紐約這個聚集各種族各文化與國籍的大都會，各方人馬既是聚集又是分散，經濟、文化與語言讓新舊居民各佔一片山頭，事實上也是由許多的「部落」所組合。在這麼多不同的群體都需要生存在一起的空間下，互相包容尊重同時融入這個城市，相對來說更為重要。

有了這樣子的靈感與啟發，李美華從兩年前開始就籌款想策畫一個展覽將難民與居住議題串連藉由當代藝術作品表達出可以深思的議題，讓社會關注與探討。台官方的經費只有支持某些特定藝術家與圈子，這個展覽未能符合標準，李美華只有放棄申請官方經費，自己想辦法用很節省的方式舉辦起來。

「都會部落」深具意義，集結旅美台灣藝術家的台美文藝協會與拉丁族裔的El Taller Latino Americano拉丁美洲藝術中心與紐約最大的NYFA紐約藝術基金會攜手合作，真實的讓不同的族群了解彼此的文化並藉由藝術產生對話。



2019-2021都會部落展覽主題與時間表

主題1-城市大篷車Urban Caravan

Caravan為新聞熱門關鍵字，意指南美洲難民的專業名詞，是一台大卡車載著滿滿的難民前進邊界的交通工具，也是形容詞形容所有選擇離開家鄉尋求更深一層物質與精神層次的異鄉人，他們衝過墨西哥邊界意圖闖關到美國，因新聞與川普的發言而受美國社會矚目。

主題2-都會敬畏 Urban Reverence

原居民與城市運動衝突與和諧的對話。本系列藝術作品從儀式中辨別出環境的中心點與自然產生的關注。

展覽時間與地點：

進行中：六月八日至九月十二日 NYFA (地址20 Jay St, suite 740, Dumbo)

即將開始：LIGHT YEAR 51 九月五日, 8-10pm ( 地點：Manhattan Bridge, Dumbo)

已結束: 六月二十日至八月三日 El Taller Art Center（地址：215 E 99th St., NYC）



關於台美文藝協會(Taiwanese American Arts Council)

台美文藝協會(TAAC)旨於透過文化藝術交流提供支持台灣、紐約各社區與國際間的對話、了解與尊重。連結並資助在美國的台灣優秀灣藝術創作者、專家與學者。獎勵整合跨領域藝術創新概念；提升社區對於藝術創作的認知與欣賞； 豐富社群間的藝術對話， 鼓勵全球性的相互了解與回應。台美藝術協會將秉持跨越政治宗教，緊守中心宗旨並適時調整以因應國際間潮流與現實趨勢。

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