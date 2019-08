透析難民與居民間的矛盾掙扎　紐約藝文「都會部落」展覽

在多倫多的酒吧外看到社區小報介紹NXNE(North By North East)北東之北音樂祭。北東之北為加拿大多倫多獨立音樂圈內深具指標意義的大型音樂慶典。新聞斗大的標題推薦台灣的後搖滾樂團 No Party For Cao Dong(草東沒有派對英文團名),雖然離開台灣已久,但對於他們的曲目早就耳熟能詳。