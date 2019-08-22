環保署慶32周年　李應元盼盡速升等「環境資源部」

▲環保署慶32周年，歷屆署長與會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是環保署成立的第32年，環保署舉辦「因為有您，環境永續」32週年生日會，邀請歷任署長、副署長等長官「回娘家」。前環保署署長李應元、陳龍吉都表示，期待在各界努力下，「環境資源部」要盡快成立，一同為台灣環境努力，面對當前的氣候變遷挑戰。

環保署從1987年成立，至經已經歷16任署長，現任署長張子敬這次擔任承先啟後「傳承橋樑」的角色，邀請歷任署長共同慶祝，包括第一任署長簡又新、陳龍吉、張祖恩、沈世宏、魏國彥、李應元等署長與會，期盼由他們來回顧與闡述32年來環保工作的點點滴滴更具特別意義。

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▲環保署歷任署長簡又新、陳龍吉、張祖恩、沈世宏（右至左）。（圖／記者崔至雲攝）

簡又新指出，在當年，環保署是最年輕的政府單位，平均33歲，現在已經過32年，未來希望一棒接一棒，讓台灣的環保越來越好，也提醒環保署同仁，未來要一起為環境付出更多，耕耘出紮實的成果。

陳龍吉也說明，自己在環保界已44年，他在任的時PM2.5全國平均為33，等他離開時是22，在任5年9個月，平均每年減少2個微克每立方米，現在又降到17，表示空氣品質真的越來越好。他也開玩笑表示，空品好，台灣人壽命也會更長。

對於國民黨總統參選人韓國瑜昨指出，將重啟核四。沈世宏則回應，核四是否安全是非常專業的問題，民眾要如何接受，其實要靠信任，很多議題應組專小組來探討，先弄清楚是否安全或者成本更高或更低，才決定要不要，才是正確的決策模式。

魏國彥也表示，環保如同床單，大家認為白色是應該的，一個小汙點，就被放大，從各項監測數計可以看到空氣品質其實變好，但外界只要發現一點小問題就擴大討論，為了環境永續，大家要更努力。

