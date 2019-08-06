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颱風接近台灣...中南部易引發揚塵　專家揭影響空汙路徑

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▲▼高雄空汙。（圖／記者姜國輝攝）

▲環保署表示，颱風位置都有可能會對台灣造成嚴重的空氣汙染。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

颱風季到來，許多民眾都會關心颱風生成及登陸與否，會不會造成強風豪雨。環保署表示，其實在颱風來臨前，要特別留意颱風的位置，因為很有可能會對台灣造成嚴重的空氣品質汙染。

環保署指出，颱風水平方向氣壓變化大，伴隨強烈風速，是變化較為劇烈的天氣系統；颱風在接近台灣過程中，也影響台灣附近環境氣流，進而影響空氣品質。因此颱風位置是空汙的關鍵，以今年7月17日受丹娜絲颱風外圍下沉氣流影響，造成中部空氣品質達紫色等級。

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環保署說明，常見颱風路徑及其影響空氣品質分布特徵包括颱風由台灣東方海面北上、颱風通過台灣和颱風行經台灣南方海面。若是颱風由台灣東方海面北上，當太平洋（副熱帶）高壓偏東或勢力較弱時，颱風會經由台灣東側海面北上轉往日本附近移動。當颱風來到台灣東南及東方海面時，因颱風環流逆時針旋轉，台灣主要風場為偏東風，此時東半部為迎風面，降雨會帶來洗除作用，空氣品質較佳，但仍受降雨延時及強度影響。

▲▼颱風路徑與空氣品質分布特徵。（圖／環保署提供）

▲颱風接近台灣時風速增強，中部以南易引發揚塵。（圖／環保署提供）

環保署指出，但氣流過山後，在背風面產生沉降作用，空氣不易流動、擴散條件不佳，使得西半部空氣品質普遍變差，須留意午後光作用影響，使臭氧濃度上升。隨著颱風北上通過北緯25度，台灣附近風場轉為偏北風為主，北部轉為迎風面，並有降雨發生，受洗除作用影響，空氣品質好轉；中南部則位於下風處，汙染物可能累積，空氣品質與北部相比，相對較差。

▲▼颱風路徑與空氣品質分布特徵。（圖／環保署提供）

▲環保署表示，強風有助空氣混合與擴散，降雨可帶來洗除作用，空氣品質較佳。（圖／環保署提供）

環保署表示，颱風通過台灣，路徑由東部登陸並通過，颱風雲雨帶影響前，會晴朗無雲，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。颱風雲雨帶影響後，因逆時針環流影響，台灣附近主要風場為東至東北風，北部及東半部位於迎風面，風大雨大，強風有助空氣混合與擴散，加上降雨可帶來洗除作用，空氣品質較佳。但仍受降雨延時及強度影響；中部以南地區則因風速增強，容易引發揚塵，使空氣品質變差；而颱風登陸期間，整個颱風暴風圈籠罩台灣，全台皆有降雨發生，這時可洗除汙染物，空氣品質會好轉。

▲▼高雄空汙。（圖／記者呂佳賢攝）

▲環保署指出，中南部位於下風處，汙染物易累積，空氣品質和北部相比較差。（示意圖／記者呂佳賢攝）

最後颱風行經台灣南方海面，環保署指出，太平洋（副熱帶）高壓勢力較強時，颱風位置偏南，移動路徑由東向西，當通過菲律賓附近海域時，受颱風逆時針環流影響，台灣主要風場為偏東風，位處迎風面的北部、東半部地區，風雨增強，在降雨洗除作用下，空氣品質較佳。

而竹苗以南地區因雲量較少，午後受光化作用影響，易生成臭氧，使臭氧濃度升高，加上東風氣流過山後，在背風面造成沉降作用，汙染物容易累積，空氣品質轉差；隨著颱風向西移動，颱風外圍雲系雨帶逐漸接近台灣地區，各地有機會降雨，有利洗除汙染物，空氣品質也逐漸好轉，但仍受降雨延時及強度影響。

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