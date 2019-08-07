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環評委員只有1名女性...環保署挨轟「性別麻木」喊冤：有困難度

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▲▼淡北道路案環評大會。（圖／記者許展溢攝）

▲婦女團體痛批，環評委員名單性別失衡。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣婦女團體全國聯合會今（7日）聲明抗議，環保署日前公布最新一屆環評委員名單「性別失衡」，外聘14位學者專家中，連續兩屆都僅有1位女性委員。環保署表示，這次各界推薦的女性專家學者比率不高，實有其困難度，並非不重視性別平衡。

這份聲明提到，這次環委偏重環工技術外，婦女團體更看見了環評會「性別失衡」的問題，外聘的14位學者專家中，連續兩屆都僅有1位女性委員，遠低於行政院推動性別主流化的三分之一性別比例原則。

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婦女團體指出，另外，環保署「性別平等專案小組」3位外聘委員李安妮、陳秀惠、賴曉芬決定集體請辭以表達不滿，台灣婦女團體全國聯合會等30多個婦女團體與民間團體也聲援委員行動，譴責環保署的性別麻木。

▲▼環評大會進行「高雄市仁武產業園區申請設置案」環境影響說明書審查。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署說明，各界推薦的女性專家學者比率不高。（圖／記者許展溢攝）

環保署稍早說明，我國各部會有其職司的業務權責，環保署為全國環境保護工作的中央主管機關，第13屆環評委員的遴選，即以所職掌之環境保護工作為主體，經各界公開推薦人選後，依據相關法規規定以及環評之意涵包括生活環境、自然環境及社會環境領域選定專家學者委員。

至於性別失衡，環保署表示，依據前行政院人事行政總處101年函釋略以「…除組織章程等法令限定特定職務致不易選派女性擔任或各該專業領域（如工程、核能、漁業及環評等，其範圍由各主管機關自行審酌）女性人才較為稀少不易覓得適當人選等情形外，…，並朝任一性別三分之一方向檢討改善」。

環保署指出，另依環保署歷年專家學者委員遴選經驗，環評雖屬跨領域性質，惟因特定專長類別專家學者有限，各界推薦的女性專家學者比率亦不高，以本屆為例，受推薦人選中男性60人，女性8人，故欲達成任一性別三分之一比例原則，實有其困難度，並非不重視性別平衡。

環保署強調，環署受理審查的環境影響說明書案件，在專案小組初審階段，將視開發行為個案性質，增邀1至3位相關專業領域的女性專家學者參與該案環評審查。環保署除將請各大專院校推薦環評相關專長領域之女性專家學者，也歡迎各界踴躍推薦，會再納入環評專家學者資料庫。

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關鍵字：環保署,環評,婦女團體,環評委員,性別失衡,性別麻木

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