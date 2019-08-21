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駕駛米格-21超過44年！印空軍元帥抱怨：連車也沒開那麼舊

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▲▼米格-21。（圖／百度百科）

▲ 米格-21（包含仿製、改良型）可能是二十世紀產量最多的噴氣式戰鬥機。（圖／百度百科，下同）

實習記者許祐誠／綜合報導

印度空軍元帥達諾亞（Birender Singh Dhanoa）20日表示，印度空軍已經駕駛前蘇聯製造的米格-21戰機（ MiG-21）長達44年，直言即使「開車也沒有人開如此老舊的車」，因此今年預計先逐步汰換米格-21M型。事實上，印度早於1980到1989年之間自主研發光輝（Tejas）輕型戰機，希望用來取代老舊的米格戰機。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，達諾亞在首都新德里（New Delhi）名為「印度空軍現代化和本土化計畫」的研討會上發表此言論，當時國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）也在場。他說，「希望九月是我最後一次駕駛（米格-21）。」據悉，米格-21戰機於1973年至1974年之間即加入印度空軍。

▼ 米格-21被波蘭稱為「鉛筆」。

▲▼米格-21。（圖／百度百科）

事實上，在過去10年以來，印度已經有多達170架以上的米格戰機發生意外事故，因此又被稱為「飛行棺材」（flying coffins）。據悉，目前除了米格-21M型戰機以外，預計也會逐步米格-27戰機中隊。

達諾亞談到空軍使用光輝戰機的經驗時表示，現階段研發本土戰機的困境在於製造業的質量控制，雖然至今已經有所改善，但還有很長的路要走，因為飛機對於故障的容忍度非常低。他表示，但相較於米格戰機，光輝輕型戰機還沒有發生過任何撞擊事故，自2001年1月4日首飛以來，從沒有在飛行測試時發生意外。

▼ 印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像，下同）

印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

▼ 光輝戰機。

印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

事實上，大陸軍事評論委員張召忠於今年3月爆料，米格-21戰機在世界各國服役狀況良好，唯獨印度空軍失事率高達55％，其中秘辛是印度於1962年與宣布與蘇蘭達成協議後，正式進口並仿製米格-21，並在3年內投入35億美元，並將「米格分公司」、「邦加羅爾印度飛機有限公司」與「坎普爾印度斯坦航空有限公司」合併，成為「印度斯坦航空有限公司」。

根據官方統計，47年來印軍擁有的872架米格戰鬥機群已墜毀482架，墜毀率高達55%，而墜毀的米格-21都是由印度斯坦航空公司製造。結果到2015年，印度一名飛行員出面指控印度斯坦航空公司，侵犯飛行員的基本生命權，才讓墜機原因曝光。

事件曝光後，印度媒體指責蘇製武器品質低劣，但俄羅斯駐印代表隨即反駁，印度於製造過程中使用中國的山寨零件，才是墜機的主因。經過調查後，發現印度果然使用中國模仿米格-21的殲-7戰機的零件。

值得一提的是，除了米格-21戰機頻繁出現事故之外，印度8日才發生一起蘇-30戰機在日常飛行訓練時墜毀，儘管機上2名飛行員安全無恙，但光是今年已經出現13起墜機事件，由此也顯現出印度在戰機的後勤保養上，仍有加強的空間。

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關鍵字：米格-21,MiG-21,印度,達諾亞,國際軍武

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