桃園公車站候車亭全面禁菸　11月起最高開罰1萬元

▲桃園市衛生局宣導公車站候車亭，11月起全面禁菸。（圖／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市公車站候車亭，已公告為禁菸區！市府衛生局21日指出，為打造桃園為無菸環境，自今年5月1日起，公告實施「公車站候車亭全面禁菸」措施，總計356座，宣導期6個月，只要在11月1日起，於公車站候車亭違規吸菸者，最高開罰新臺幣1萬元，請市府各局處協助加強宣導，讓民眾了解禁菸範圍，以利落實法規。

衛生局長王文彥於市政會議表示，桃園市18歲以上成人吸菸率從2011年18.6%至2018年10.6%，逐年下降，惟成人室外公共場所二手菸暴露率由2011年40.2%至107年44.3%，呈現上升趨勢。

王文彥指出，近年高中職生吸菸率逐年增長，預估未來成人吸菸率仍有上升可能，市府持續擴大禁菸區劃設，去（2018）年將本市衛生行政單位周邊環境納入禁菸區，總計13 處；今年則進一步公告本市356座公車候車亭列為禁菸區，候車亭屋簷之垂直投影面積區域範圍均屬禁菸區；明（2020）年則規劃禁菸區範圍擴及超商、連鎖咖啡店等商店門口，希望讓桃園市朝無菸城市再邁出一大步。

桃園市衛生局強調，吸菸危害人體健康，二手菸亦被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物，衛生局依據《菸害防制法》持續擴大禁菸區範圍，打造桃園為無菸環境。