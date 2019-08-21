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公園生態豐富令人感動！　邱奕勝現場會勘取消興設網球場

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▲桃園青埔公十生態豐，取消設網球場

▲邱奕勝議長受理民眾陳情，現場會勘公十興設網球場案。（圖／我是青埔人提供）

記者楊淑媛／桃園報導

翻轉城市，需要公民參與。桃園市議長邱奕勝受理青埔地區民眾陳情，在青埔公十興設網球場案，經臉書社群「我是青埔人」知悉，PO出邱奕勝21日親自會勘時間及地點，竟吸引100多位在地民眾冒雨到場表達意見。邱奕勝順應多數民意，當場取消公十興設網球場，保留豐富的生態公園，並指示市府工務局另規劃他處興設網球場。▲桃園青埔公十生態豐，取消設網球場

▲桃園青埔公十生態豐富。▼邱奕勝議長受理民眾陳情，冒雨現場會勘公十興設網球場案。（圖／我是青埔人提供）▲桃園青埔公十生態豐，取消設網球場

邱奕勝說，臉書社群「我是青埔人」平台，提供在地居民生活訊息，並表達意見，大家一起討論政府或民代受理陳情提出的地方大小建設案，是否符合多數民眾的需求，由此次現場會勘、民眾冒雨前來溝通，再次展現公民參與的重要。對於「我是青埔人」管理員和版主3人，為了當面表達意見，主動請假到場，肯定該臉書社群充分發揮自媒體的力量。

▲桃園青埔公十生態豐，取消設網球場

另外，在青埔里長張茂土、洽溪里長游家興、養工處長陳聖義等相關人士，實地會勘公十後，邱奕勝也認同反對在公十興設網球場民眾的看法。因為，公十豐富的生態及美麗的綠地，實在太令人感動！▲桃園青埔公十生態豐，取消設網球場

▲「我是青埔人」管理員鍾漢騰（右一）關心青埔發展。（圖／我是青埔人提供）

邱奕勝表示，高速鐵路桃園車站特定區（簡稱青埔、青埔特區、青埔重劃區）位於中壢區與大園區交界，面積490公頃，約四分之三屬中壢區，四分之一屬大園區。青埔地區拜區內有高鐵和機捷之賜，這些年來，吸引許多海內外民眾移居該區，區內人口不斷成長，相信居民透過臉書社群平台，發揮公民力量關注地方建設，未來的青埔勢將是一座美麗的城市。

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關鍵字：桃園,青埔公十,邱奕勝,網球場

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