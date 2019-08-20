桃園少女「四腳獸」遭囚3年！繼父怒轟檢察官：總有原因吧

記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園一名少女15歲時遭繼父與生母囚禁房內長達3年，只能透過窗戶縫隙察看外頭的世界，日前才透過手機求助獲救，而她的繼父也因此遭到起訴。繼父被告後氣得大罵，他平時對女兒都很好，只因對方行為有偏差才會關起來，「你們為什麼檢察官全部都不講？」

桃園一名少女從15歲國中開始，疑似因未婚懷孕，進而被生母及繼父囚禁在透天厝的2樓，其中1、3樓都上鎖、2樓的窗戶也被膠帶封住，僅用繩索垂吊飯菜、餅乾及汽水給對方，讓她不對外接觸，直到少女偷拿到手機並上網爆料、求救，才讓整起案件曝光。

▲桃園少女遭囚2樓3年。（圖／記者張君豪攝）

桃園地檢署表示，42歲的張姓繼父、37歲的余姓生母僅因少女不服管教，就限制對方的自由，並以不良飲品、食物及生活環境等，剝奪對方身心的健全發展，因此依刑法私行拘禁罪、妨害幼童發育罪、使人為奴隸罪、家暴妨害自由等罪嫌起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法之規定加重刑責。

對此，張姓繼父痛斥，女兒曾在校內大玩「四腳獸」被發現，並因亂搞男女關係導致被退學，甚至有男同學爬到住處2樓送手機等，會將女兒關起來的主因都是對方的行為有偏差，「我當她是自己的女兒，我供她吃住，我還要被她告，這樣有天理嗎？」

▲張姓繼父痛批女兒扯他後腿。（圖／記者張君豪攝）



「妳不懂得報恩就算了，還扯我後腿」，張男說，女兒的生父死後他立刻將對方接回來一起住，並每天親自送飯菜，「她不吃還把飯菜倒到馬桶裡面去」，他為了工作及照顧年邁的母親才會放少女一人生活，但仍每天見少女關心，「每天載她上下課，還帶她出去玩」。

面對被檢方起訴，張男氣得說，「今天小孩子犯錯的事情，你們為什麼檢察官全部都不講，就只是說我們父母親非法禁錮她，總有原因我要禁錮她嘛」，並已向監察院陳情。