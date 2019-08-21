電動機車消費者大調查：換電滿意度64%勝充電滿意度

▲台灣智慧移動產業協會今日（8/21）宣布成立，呼籲與政府一同發展電動機車產業，組國家隊搶下國際市場。（圖／台灣智慧移動產業協會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

以推動智慧運輸與乾淨能源，團結產學研各界力量為宗旨，「台灣智慧移動產業協會」（SMAT）於21日正式宣布成立，呼籲與政府一同發展電動機車產業，組國家隊搶下國際市場！SMAT理事長、中華經濟研究院副院長王健全在會中公布「臺灣電動機車產業發展白皮書」亮點，其中消費者使用行為調查透露，電動機車「換電服務」滿意度達64%，比起充電服務滿意度42%，略勝一籌。

行政院政務委員龔明鑫、立法委員趙天麟也響應出席，龔明鑫表示，政府絕對支持產業發展邁向「綠色永續」與「智慧化」，尤其機車產業是台灣強項，從研發、設計到關鍵零組件等，台灣都有能力做到行銷國外；趙天麟委員則指出，很樂見產官學人士發起協會，將個別努力的廠商集結起來，逐步降低移動污染源，也希望政府、立法部門及產業一起努力打國際盃，進軍全世界！

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▲政務委員龔明鑫到場勉勵，祝賀台灣智慧移動產業協會成立。

協會特別委託大數據股份有限公司進行消費者使用行為調查報告，大數據營運長林慧珍指出，雖然國內同時有「快速充電」與「電池交換」兩大能源補充系統，但根據網路民調指出，電動機車車主中有64.2%民眾滿意換電模式，42.8%民眾滿意充電模式。另外，主要吸引消費者購買電動機車的三大關鍵因素，分別是「購車補助」（69%)、「友善環境」（61%）、「換電便利」（38%），可見產業技術的提升突破消費者的里程焦慮。

▲立法委員趙天麟到場祝賀，力挺台灣電動機車組國家隊，打進全球市場。

另外，臺灣電動機車產業發展白皮書中也提到，換電模式的電池保護機制與效能控管，更能有效提供能源管理的應用，未來可望進一步發展成小型儲能設備，進行能源調度，發展出新型態的能源管理產業，帶來商機。

▲台灣智慧移動產業協會理事長王健全表示，電動機車逐漸改變民眾的生活方式，創造出新的生活型態。



協會理事長王健全表示，電動機車逐漸改變民眾的生活方式，創造出新的生活型態，又因台灣長期的空氣污染問題使民眾環保意識提高，帶動整體電動機車買氣，未來可期待電動機車產業成為下一個台灣之光。

▲產官學界與民眾無不希望能改善空氣污染問題。（空污示意圖／記者李毓康攝）