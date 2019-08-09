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這4個星座一談戀愛很快就分手？龜毛處女讓人受不了　貪玩射手愛搞消失

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▲▼失戀。（圖／pixabay）

▲有些人常常談了感情沒多久就被判出局，到底是一直看錯人，還是自己的原因最大呢？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

感情可以是場衝刺跑，也可以是一場馬拉松，就看參加雙人跑的兩人要怎麼一路相伴、相挺。不過仔細觀察身邊朋友，是否固定有幾個人擅長跑耐力賽，一跑就是幾年以上的愛情長跑，有人偏偏怎麼樣都無法順利，每次戀愛少則幾個月、長則一年就宣告「ㄘㄟˋ啦」，到底是他們每次都眼睛脫窗愛到錯的人，還是問題其實出在他們自己身上？《星座好朋友》就整理分析出4個最容易「一戀愛就分手」的星座。

處女座
提到處女座，不少人想到的就是他們一絲不苟的個性，雖然在公事或一般交友上，不拖泥帶水的特質讓他們深受大家信任，但太一板一眼，難免也會讓人覺得難以親近。開始談戀愛以後，有些處女座也會把自己挑剔的習慣，帶到兩人相處中，卻忽略雙方最需要的互相同理與溝通。如果再加上他們不小心心直口快，用言語傷害到另一半，或是嚴以律人、寬以待己，自己可以爽爽做的事，卻會限制對方不准做，不用交往多久，自然會讓另一半受不了，想要快快結束關係。

請繼續往下閱讀...

▲▼星座,委屈求全,感情,愛情。（圖／pixabay）

射手座
一向熱情活潑的射手座，喜歡到處參加活動，也愛四處交朋友，就算他沒有心思，也有許多人被他吸引、主動追求。當然要讓射手座願意定下來、好好交往的對象，一定是他們百裡選一、真心喜歡的人，但他們隨心所欲的心，並不會因為談了戀愛就有所改變，曾經的夢想、習慣參加的活動、過去熟識的朋友，射手座都還是想要如單身那時一樣往來。但這種想法很容易讓熱戀期的另一半心裡不平衡，若對方開始管起射手座，射手座也會躲著另一半，分手機率自然就大了。

天蠍座
天蠍座最出名的恐怕就是控制欲了，沒有體會過的人，突然變成他們的另一半，可能有點難受得了。尤其，天蠍座想控制的不只是情人的現在與未來，更想了解對方過去的大小事，全盤掌握以後，接下來對方的一舉一動，天蠍座都希望能配合他們的腳步與指示，但若情人反過來要求天蠍座，反而會被狡猾的天蠍座給忽略，讓情人的心裡格外不平衡。

▲▼道歉，認錯，生氣，憤怒，和好，情人。（圖／pixabay）

水瓶座
不少和水瓶座交往過的人都覺得，「這真的不是個適合戀愛的星座啊！」主要是因為水瓶座我行我素，加上老是不按牌理出牌、不喜歡解釋、打從心底覺得沒人能理解他，讓有心想好好和他們談感情的人，都無法進入他們的世界，更不用說總是無法貼近他們的心，碰壁碰久了難免覺得心好累。此外，水瓶座也容易搞消失，只要他們心情不好，或單純不想回電話、訊息，真的沒有人可以逼他們回覆，常讓情人覺得沒有安全感，自然難和他們繼續交往下去。

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關鍵字：星座,愛情,感情,分手

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