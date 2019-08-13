「地磁感應」停車真方便　下載APP「直接導航到空位」

▲智慧停車更省時，新竹縣「Parking GO」地磁感應設備即將上路。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

為了讓汽車駕駛人精確掌握路邊停車格的使用資訊，新竹縣政府與遠傳電信合作，自2019年 6 月起在縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位，埋設地磁感應設備3222顆，預計於8月22日正式啟用，屆時民眾可透過APP即時查詢路邊剩餘車格，並導航到目標車格，有效減少民眾找車位時間與油料浪費，間接改善道路交通與空氣品質。

新竹縣政府表示，地磁感應設備預計佈建3222顆，截至 8 月 8 日止，已埋設 2865 顆。民眾自 8月 22日起可透過遠傳「Parking GO」Line 官方帳號(Line 好友搜尋@parking-go 即可加入)，輸入車號並開啟手機定位，就能一次查詢縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路段剩餘車位分布情形，並可導航到目標車位，縮短 5 至 10 分鐘找車位時間。

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▲地磁感應設備預計佈建3222顆，截至 8 月 8 日止，已埋設 2865 顆。（圖／記者陳凱力翻攝）

交旅處表示，地磁系統偵測車格的停車狀態，將相關資訊回傳到停車管理系統，民眾可透過APP即時查詢路邊剩餘車格，並導航到目標車格，有效減少民眾找車位時間與油料浪費，間接改善道路交通與空氣品質。

另外，藉由路邊車格停車的大數據，如路邊車格周轉率、各時段車格停車，也可掌握路邊車格使用情形，並作為日後調整停車管理策略的參考依據。新竹縣路邊停車費除委託超商代收、智慧行動繳費（第三方支付）外，自2019年6 月3日起並提供「中華電信」、「台灣大哥大」、「遠傳電信」及「亞太電信」4 家電信業者及「台灣票據交換所」代扣繳停車費服務，8月2日起，再新增「中國信託」及「國泰世華」2家銀行供民眾便利繳費，民眾可自行選擇符合需求的繳費方式，讓停車繳費更多元、更便利，發揮便民之成效。