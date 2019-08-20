被指「樂陞案門神」李永萍揚言提告　賴嘉倫嗆：臉皮之厚令人不敢恭維

▲賴嘉倫宣布參選新北市第12選區立法委員。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／新北報導

時代力量立委黃國昌與其辦公室主任賴嘉倫20日於汐止服務處召開記者會，賴嘉倫宣布自己將投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰，黃國昌於記者會上指稱國民黨參選人李永萍為「樂陞案門神」，李永萍則揚言已委請律師寄發存證信函，並保留法律追訴權。對此，賴嘉倫晚間怒嗆李永萍，「這樣的所作所為竟還能替自己辯駁，臉皮之厚令人不敢恭維」。

黃國昌20日上午陪同賴嘉倫於汐止服務處召開記者會，賴嘉倫宣布將投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰。黃國昌在記者會上指稱李永萍是「樂陞案門神」，賴嘉倫也質疑，樂陞案讓許多投資人的血汗化為烏有，身為獨董的李永萍不但沒有負起責任，甚至還脫產。

對此，李永萍競選辦公室下午表示，呼籲黃國昌及其團隊停止不實指控，否則即觸犯選罷法「意圖使人不當選」及刑法「誹謗」罪，將面臨刑事訴追。

不過賴嘉倫晚間也在臉書反擊，表示自己作為曾協助樂陞案受害投資人的一員，下午看到李永萍聲明已委請律師寄發存證信函，試圖辯解、更佯稱自己也是受害人，「實在相當可笑」。

賴嘉倫指出，樂陞案的發生，造成無數投資大眾血本無歸，而擔任樂陞獨董的李永萍在事發後卻忙於脫產，「我不客氣地說就是心虛，完全置遭坑殺的投資人於不顧」。賴嘉倫質疑，這樣的所作所為竟還能替自己辯駁，「臉皮之厚令人不敢恭維」，當受害者求助無門、心力交瘁的同時，身為獨董的李永萍人又在何方？

賴嘉倫呼籲，李永萍如想擺脫被媒體及投資大眾冠上「樂陞門神」的稱號，第一步應和同為獨董的陳文茜、尹啟銘誠心出面向樂陞案逾兩萬名投資人道歉，而非繼續迴避、閃躲，甚至揚言提告，盡失作為一個人的格調。