回擊黃國昌「好爸爸說」　呂孫綾：不要貼別人標籤成就自己

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／新北報導

時代力量立委黃國昌與其辦公室主任賴嘉倫20日於汐止服務處召開記者會，賴嘉倫宣布自己將投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰。黃國昌直言「賴嘉倫差的只是他沒有一個好爸爸」，更點名民進黨立委呂孫綾「沒有把立法委員做好」。對此，呂孫綾回應，黃國昌不需要利用否定別人、貼標籤的方式，成就自己來達到造勢宣傳的目的。

黃國昌20日上午表示，聽到賴嘉倫決定參選，自己當然支持，以賴嘉倫在國會的服務態度，講一句比較直接的，「當初呂孫綾出來選舉時，怎麼沒有人質疑小姐請問妳是哪位，難道是因為她的爸爸是呂子昌嗎」？黃國昌說，「我真的覺得她沒有把立法委員的工作做好」，所以時代力量決定推出張衞航參選新北市第一選區（石門、三芝、淡水、 八里、林口、泰山），他個人全力支持。

對此，呂孫綾20日午間回應，針對黃國昌指教的「好爸爸說」，每個人的爸爸辛苦養育孩子們長大，都是最棒、最好的爸爸，實在不必刻意扭曲。對於黃國昌是否要連任或棄選、甚至指派特定人士來代替他參選，這都是他的自由與權利，也不需要利用否定別人、貼標籤的方式，成就自己來達到造勢宣傳的目的。

呂孫綾說，自己擔任立委三年多以來，走遍選區每個地方，爭取各項建設與福利，例如淡江大橋主橋段已開工並預計2024年完工、泰山汙水下水道的工程也順利進行中、林口新青創園區也持續招商、關渡大橋也正在進行36年來第一次的耐震補強工程、不斷爭取各區教育資源挹注、也改善無自來水地區供水情形，這些都是經年累月的累積而成，絕非憑空就會出現。

呂孫綾表示，選舉就是要走入人群、走入人民的生活當中，傾聽民眾最真實的需求，實實在在地爭取每一分支持、每一分力量，而非用抹煞別人努力、來成就自己的目的。

呂孫綾也說，2020是台灣守護民主最重要的一場戰役，「呂孫綾不畏戰，選擇站在第一線捍衛台灣珍貴的民主自由」，同時也對於凝聚台灣所有進步力量「抗中保台」抱持極大信心，也相信所有進步力量的領導者都深具智慧，更呼籲所有守護台灣的各方力量，能夠方向一致，共同為2020的選戰集中力量，團結對抗國民黨。