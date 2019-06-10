富少飆小牛害死女友釀2死3傷　竟怪租來的車「又老又差」

▲游瀚甯開小牛在隧道內競速造成2死3傷，被檢察官起訴過失致死罪。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

心靈海集團「心靈大師」游明裕的兒子游瀚甯，2018年7月駕駛租來的藍寶堅尼「小牛」，在台北自強隧道內狂飆時速128公里，撞上工程車，造成同車劉姓女友及張姓工人死亡，另有3人受到輕重傷；士林地檢署認定，游以競速為樂，事發後還怪租賃業者沒道德，給他的車子「又老又差」，難認有悔，10日依過失致死等罪起訴游男。

▲游瀚甯自己也在車禍中受傷。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

游瀚甯2018年7月6日晚上，透過臉書連繫林姓租車業者，以12小時2萬元租下560匹馬力，極速達325公里，具備電子是車身穩定系統(ESC)的藍寶堅尼LP560-4(小牛)，並和陶姓等健身房認識的友人相約競速。

起訴指出，游取車後，曾向業者抱怨車會抖動、開不快，業者表示車子進氣歧管有問題，但不影響正常駕駛，只是無法達到300多公里的極速，但游7日清晨5點多，為避免引擎動力受損，竟關掉ESC系統起步，和陶姓友人分別駕車，從中影文化城出發競速。

▲車禍造成游瀚甯同車女友在內2人當場慘死。（圖為資料照／記者趙永博攝）

游一進到限速40公里的自強隧道，開始急加速，達到均速140公里以上，最高時速170公里，就在第3涵洞時，因來不急閃避，且關掉ESC無法保持車輛動態穩定，失控撞擊正在施工的工程車，導致游搭載的劉姓女友、張姓工人當場死亡，另3人受到骨折等輕重傷。

雖然游已經和2名死者家屬達成和解，傷者中也有2人同意撤回告訴，但檢察官調查發現，撞爛的小牛儀表板殘骸上，時速指針停在80英哩處（約128公里），而游在起步前，還頭戴GoPro錄影及手機錄影錄下，「What’up ，CY主播here，now we are going to have some fun baby. Let’s go」，根本就是以競駛為樂。

▲游瀚甯把租來的藍寶堅尼撞到全毀，還怪業者租給他的車子「又老又差」。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

此外，游關掉沒有異常的ECS超速競駛，到案時還抱怨試車就發現引擎抖動、熄火、剎車力道不夠等，認為車子又老又差，「租賃業者應有基本道德保證車無異常」，難認游有和真誠悔悟之心，10日依最重2年的過失致死罪嫌將游起訴。

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