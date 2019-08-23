富少超跑「炸隧道」2死3傷…檢求重刑　律師辯：行為屁孩但沒那麼可惡

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記者羅志華／台北報導

游姓富少超跑飆車「炸隧道」釀2死3傷案，檢察官於日前士院首度開庭時，提出變更起訴法條要求，由原本的過失致死罪，改以罪刑更重、最高可到無期徒刑的刑法185條「妨害公眾往來安全致人於死罪」。士院23日就本案召開第2次準備庭，檢、辯雙方就游少犯行是否成立185進行攻防；游少23日出庭時說話聲音相當小，不時雙手緊握，顯得有些緊張。游少辯護律師於庭後受訪表示，「他（游少）進隧道加速是「屁孩」行為，但與檢察官主張的犯行實在有落差。」

▲游少超跑飆速炸自強隧道，導致2死3傷悲劇，23日於士院出庭神情低落，受訪時不斷道歉。（圖／記者羅志華攝）

法庭上勘驗游少及同行陶男的行程記錄器，只見2車原本一前一後在至善路上行駛，前車的游少接近自強隧道時，突然劇烈加速，把陶男遠遠甩在後頭，並在隧道內催到時速128公里超越右邊小客車，下1秒卻突然左偏失控，當下畫面全黑，只聽到一陣撞擊聲。檢察官舉出2018年黃男在南京東路飆車，最後導致3人死亡一案為例，當時法院依「妨害公眾往來安全致人於死」罪，判黃男11年徒刑；檢察官認為游少與同行友人在路上競駛，導致2死3傷悲劇，應以同法條論處。

▲游少律師受訪時表示，他在隧道加速根本是「屁孩」，應付出代價，但絕不像檢察官主張的那樣。（圖／記者羅志華攝）

但游少律師認為，南京東路黃男一案，當時黃男無照，且於17時許這種下班尖峰時段在南京東路上飆車，還在路上不打方向燈變換車道、蛇行，與游少行為落差極大；從游少與陶男的行車紀錄器畫面可以看到，案發時是早上5時許，路上車輛不多，且2車在至善路上皆以速限行駛，游少直到接近隧道才猛然加速，把同行的陶男遠甩在後，實在難以認定雙方在路上「競駛」；且從雙方事前的訊息中，也沒看到游少與友人相約「尬車」。游少律師認為，游少與南京東路黃男一案沒有可比性，在過失致死部分他們認罪，其餘否認。

游少在律師陪同下於庭外受訪，對於這一切感到非常抱歉，並2度鞠躬道歉；游少律師表示，游少在接近隧道時加速，根本是「屁孩」的行為，他應為自己行為付出代價，但並不如檢察官所主張，是「故意」在路上競駛；另外游少也與這次的受害者全數和解，包含與本案無關的租車行，游少也是積極處理。至於和解金額是否如先前所傳達「5000萬元」，律師則當面否認，表示雖基於保密不能公開，但5000萬元這數字毫無根據。全案將擇期再開。