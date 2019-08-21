中日韓外長會登場　日外相河野太郎、華春瑩秀自拍

▲日外相河野太郎與大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝河野推特）

記者曾俊豪／綜合報導

第九次中日韓外長會今（21日）起舉行，日本外務大臣河野太郎已於20日晚間抵達北京，此行他還將探訪古北水鎮、登長城。正式會議開始前，河野太郎「先禮後兵」，在推特上曬出他與大陸外交部發言人華春瑩的自拍，引發了不少日本網友討論。

《人民日報》海外版、《海外網》報導，河野在20日下午6時25分左右，上傳與華春瑩的合影，搭配文字說明「久違的自拍」，照片中的兩人都露出笑容。此發文很快就得到破萬點讚，有日本網友也是留言稱「很棒的笑容」、「兩個人都笑得很開心」，還有人指出「去年兩個人也拍過照片」。

報導提到，河野除了曬出與華春瑩的自拍，他還上傳一段影片，內容是北京近郊的好風景，他還分享一張自己爬長城的照片，並用中文寫著「不到長城非好漢」，看來似乎很享受此次的訪問行程。

▲日本首相安倍晉三於2018年10月訪問北京，天安門掛起太陽旗。（圖／記者曾俊豪攝）



事實上，河野去年1月也曾赴陸訪問，當時他也曬出與華春瑩自拍的照片，搭配圖說為「和一位著名的中國女士」。不過，日本參議院議員小西洋之卻抨擊「中方人員只是政府發言人，河野的行為是自降身段」，河野當時則回應「在拍照的時候考慮對方的級別，真不嫌累。」

時隔一一年半，河野再次造訪北京，中日關係已有明顯改善。《央廣網》報導指出，中日韓外長會時隔3年重啓，在當前背景下尤為重要，「三國外長齊聚北京，為三國領導人會議做準備的同時，也將為中日韓三國關係良性互動進行長遠設計。」