現實版「腰纏萬貫」！　深圳女子攜624條金項鍊闖關遭逮

▲深圳某女子腰纏624條金項鍊未申報，試圖闖關遭攔。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

深圳羅湖海關14日發現一女性旅客入境時神色匆忙，海關認為其行為有異，要求過金屬探測門檢查。該女子通過金屬探測門時，警報聲大作，工作人員隨後在她腰背部查獲K金項鍊6包。經檢測中心鑒定，查獲物品為624條18K金項鍊，重3563克，價值超過89萬元人民幣（約420萬元新台幣）。

▲這批金項鍊共624條，重3563克，價值超過89萬元人民幣（約420萬元新台幣）。（圖／翻攝澎湃新聞）

由於該女子是將6包K金項鍊用束腰固定在腰部試圖闖關，這批項鍊總價近百萬人民幣，網友也戲稱是現實版的「腰纏萬貫」。羅湖海關相關負責人表示，旅客超出自用合理數量範圍應主動向海關申報。同時，海關將嚴厲打擊人身綁藏、藏匿、偽裝以及瞞報、偽報等走私行為。

此外，陸媒也盤點近年「奇葩」闖關的案例。一名陸籍男子2016年7月經羅湖口岸入境時，被海關關員抽查。由於該男子只有一個背包，裝著一罐奶粉和一條香煙，卻在受檢的過程中，表現得很不自然，引起海關人員懷疑。經查才發現，該名男子將14粒共計7.38克拉的鑽石藏在內褲前的拉鍊袋，想矇混過關。

▲海關人員查獲走私鳥蛋，過程中孵出雛鳥。（圖／翻攝澎湃新聞）

深圳海關不僅常遇到攜帶高價商品闖關案例，也曾發生走私「鳥蛋」的怪事。《澎湃新聞》報導，一名女子從西九龍站口岸入境，當時該女子手提一個行李包，海關發現裡面裝有鳥蛋122枚，當海關人員詢問該女子這些鳥蛋的用途時，該女子推說就是帶回去吃的。

正當海關人員還在詢問的時候，部份蛋殼突然裂開，有雛鳥孵化出來，令在場人員傻眼。經查，這些蛋不是該女所稱的鵪鶉蛋，而是一種瀕危的野生鸚鵡蛋，孵化後，每隻售價能達到數千至幾萬元人民幣不等。

