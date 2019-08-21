日韓經貿摩擦升級　王毅提團結一致、共迎挑戰

▲（右至左）中國國務委員兼外長王毅、日本外相河野太郎、南韓外長康京和。（圖／翻攝自中國外交部）

記者曾俊豪／綜合報導

中日韓今（21日）舉行第九次外長會議，除了三方會談之外，與會的三國外長也將各自舉行雙邊會談，由於日韓經貿摩擦升級，也讓會後兩國的雙邊會談引起關注。大陸國務委員兼外交部長王毅表示，在當前單邊主義盛行情況下，無論是出於三國的各自利益和共同利益，還是國際社會的共同願望，都應團結一致，共迎挑戰。

《澎湃新聞》報導，此次三國外長會議是繼2016年8月的日本東京會議之後，中國、日本、韓國三國外交部長第九次舉行中日韓外長會，王毅將主持會議，南韓外長康京和、日本外相河野太郎則與會，將就中日韓合作、籌備第八次中日韓領導人會議以及共同關心的國際和地區問題交換意見，並涉及半島無核化和自由貿易等議題。

報導提到，王毅今年5月參加中日韓合作國際論壇開幕式時，已表達期待中日韓三方合作「提速」，「加快中日韓自貿區協定（FTA）談判進程，對外釋放三國堅持走開放之路的積極信號」；之前在泰國曼谷的東協「10+3」外長會上，王毅也再次重申希望加快中日韓自貿區建設。

▲中國大陸國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝陸外交部官網）

中國國際商會中日韓企業交流中心主任史銘在受訪時提到，今年是中日韓合作20週年，實屬推動三國進一步合作的好時機，尤其是推進中日韓自貿區FTA以及合作，不過，受到日韓關係緊張的影響，三國合作進程勢必受到波及。

中國社科院日本研究所副研究員盧昊則認為，「當前日韓關係緊張的覆蓋面逐漸有所加深，但各方還是有繼續維護三邊合作基本面正常運行的主觀意願。中日韓外長會是一個非常重要的協調機制，同時也是今年年底舉行的三方領導人會議的一個重要鋪墊。」

中日韓三國領導人在1999年11月出席東盟與中日韓（10+3）領導人會議，利用會議期間舉行早餐會，啓動三方在10+3框架內的合作。在此之後，中日韓建立以領導人會議為核心、21個部長級會議和70多個對話機制為支撐的三方合作架構，涵蓋科技、環保、海關、衛生、運輸物流、信息通信等領域實施了大量合作項目，今年適逢中日韓合作第20年。