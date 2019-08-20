反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

▲香港民陣舉辦的818集會遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者魏有德／綜合報導

香港因反修例抗爭引發社會動盪，大陸武警在深圳集結演訓，被視為北京政府對港態度釋出的一種「訊號」，引起外界關注。港媒報導，香港實政圓桌立法會議員田北辰在節目上引述消息稱，大陸「十一」國慶是中央「死線」（Deadline），屆時事件必須平息。

▲武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

《香港01》報導，田北辰提到，如果風波未平，中央的方案包括按《基本法》要求駐港部隊出動、由人大常委宣布香港政府無法維持治安，派武警或駐港部隊進駐香港。

此外，林鄭月娥必須在8月31日民陣再次發起遊行前回應部份民間訴求，包括成立獨立調查委員會和宣佈撤回修例，讓社會在10月1日前，有1個月時間恢復平靜。

田北辰表示，反修例運動中的勇武派已疲倦，自知難以抗衡警方，拖延時間越長，人數會越少。他還稱，中央並非沒有時間死線，「我聽到嘅（死線）係，即將（到來）的國家成立70周年」。

田北辰以「十一國慶」70周年會廣受世界關注為由，認為在該時刻「鏡頭轉到香港，屆時又有數十萬、一百萬人走出來」，中央將無法接受。

▲香港民陣818集會維園聚集情況。（圖／記者黃彥傑攝）

田北辰指出，設定10月1日死線意味著在該日前，要有相當一段時間讓社會平靜下來，民陣於8月31日舉辦的遊行是試金石，未來10日是政府的「黃金機會」，特區政府要令當日遊行人數大幅減少。

不過田北辰對於林鄭政府在10月前消解民怨感到不樂觀，他認為，政府若要回應示威者五大訴求，當中以成立獨立委員會和撤回修例最重要。

