保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

▲國泰航空機師譚文豪請辭。（圖／翻攝譚文豪 Jeremy Tam臉書）



記者董美琪／綜合報導

國泰航空因部分員工參與反送中，響應「三罷」，日前接受行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培的辭職。公民黨立法會議員、同時也是國泰航空機師的譚文豪，20日也宣布即刻請辭機師一職，表示「感謝這間一手一腳栽培我的公司」、「為了保護這間立足於香港70多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠至我而止」。

譚文豪20日晚間在臉書發「辭職公告」：

在此向各位宣佈，我今日已向服務近20年的國泰航空公司遞交辭呈，即時生效。

離開難免不捨，尚記得99年我被Cadet Pilot programme取錄到澳洲受訓，家人的期盼和興奮；到01年我第一次正式在香港飛行；到加入工會，作為首批華人執委爭取華人機師同工同酬；到通過一次又一次考試，在機師執照上留下A330、A350、B747等名字，甚至我在這漫長的旅途上遇到了我人生的另一半譚太……作為一個熱愛飛行、熱愛自由的人而言，過去20年的一切全是最美好的回憶，也必須感謝這間一手一腳栽培我成為「今日的譚文豪」的公司。

事實上自2016年選舉，已經屢屢有人以我的職業大做文章。包括謝偉俊在選舉論壇誣衊我在「特首行李門」中只譴責梁振英而放過航空公司；甚至日前我指出「添美道熄燈」事件，前特首梁振英轉發時也上綱上線，只寫一句「我問大家：譚文豪是哪家航空公司的機師？」，可謂只問政見不問是非。

今次中國民航局將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，無疑是一場白色恐怖，由前線員工到集團CEO都因為這一場政治審判而被辭職。我決定放棄這份曾經熱愛的工作，目的亦是為了保護這間立足於香港70多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠至我而止。

回顧整場反送中運動，很多學生為此受傷、挨饑抵餓，銀髮族頂著催淚煙走上前線，有人被捕，可能會失去前途，有人永久失去視力，甚至有人寧願付出生命。比起其他抗爭者，譚文豪只是放棄一份工作、放棄一條後路，簡直微不足道。所以大家無需太過為我感到惋惜，比起我駕駛飛機在天上飛的自由，我更想一心一意和香港人一齊守護自由、我們下一代的自由。我承諾大家，無論如何我都會和大家同一起撐下去。

最後很想藉此機會感謝合作過的每一位專業又善良的同事，能與你們並肩作戰是最好的經歷。願各位堅持、珍重。