「妳就像一塊豆腐」台鐵段長伸手刷女下屬「屁屁縫」　她含淚：需要工作

▲台鐵段長對女下屬伸出狼爪。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者陳雕文／新北報導

超噁心！台鐵一名段長趁著月台候車之際，把手伸進妙齡女下屬的褲縫搓揉臀部！她顧慮對方是直屬上司，只能若無其事聊天，忍到離開現場後，難過地向台鐵申訴，「我需要這份工作，所以我不敢說，但很想要離職！」段長到案辯稱，「只是想幫她拉個衣服」新北地院不採信，依違反性騷擾防治法判他4個月徒刑。

20多歲的女員工花花（化名）進台鐵工作後，一直覺得當前職務不適合她，後來劉姓段長約她在板橋吃午餐，飯後兩人坐在火車月台的椅子候車，準備回辦公室談論職務調換一事，但劉男開始盯著花花那雙穿著緊身牛仔褲的美腿亂講話，扯說，「妳是我心目中的林志玲」、「妳就像一塊豆腐，捨不得下手」，後來更把手伸進她雙腳之間！

花花內心煎熬，順勢起身拉衣褲，劉男才離手；搭車離去後，花花申訴，而劉男矢口否認犯行，辯稱發現花花的衣襬卡到內褲，出於好意提醒，只是協助把衣擺拉起，舉止可能不夠莊重，但並未觸碰！甚至反控花花是為了獲得較輕鬆的工作，才故意陷害他。

檢方勘驗現場監視器畫面，發現女員工整個人從椅子上彈起來，並伸手護住臀部，表示其受到驚嚇；法官審理認為，花花無誣陷的動機與必要，並斥責劉男所為造成被害者心理恐慌，且迄今仍未與花花和解，因此判刑4月，全案仍可上訴。

▼台鐵段長伸手進女員工褲縫，還辯稱是為了幫忙調整衣物，法官不採信。（圖／取自免費圖庫Pixabay）