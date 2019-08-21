美國務院批准售台F-16V　蔡英文：將擴編聯隊、人員培訓

▲總統蔡英文宣示，將擴編聯隊。（圖／總統府）



記者陶本和／台北報導

川普政府已告知我國，美國國務院在美東時間8月20日正式通知國會，將軍售台灣F-16V（BLK 70）型戰機。對此，總統蔡英文21日也宣示，將持續透過擴編聯隊與人員培訓強化來拉高空防能量。

美國國務院在美東時間20日下午，正式通知國會，將出售F16V(BLK70)新式戰機予我國一案。總統蔡英文表示，這是新空軍起飛的開始，未來將持續透過擴編聯隊與人員培訓強化來拉高空防能量。而台灣頂尖的空軍飛行員，也將會有更多機會，登上最精良的戰機，跟地面的雷達、指管與防空飛彈，一起來捍衛台灣的領空。

蔡英文強調，她相信堅強的自我防衛實力，一定能讓台灣在面對安全挑戰時，更有自信、也更能確保台海及區域的和平穩定。

總統府發言人丁允恭表示，這次美同意出售予我國的新一代F-16Ｖ(BLK70)戰機，將大幅強化我國的空防能力，助益台灣的自我防衛，維護國民的自由與福祉。

丁允恭表示，特別在近年來於台海、區域間各項軍事作為頻仍，川普政府的這項決定，對台海與區域間的安全穩定，更有重大意義。

丁允恭表示，在台美共同紀念《台灣關係法》立法40週年的此刻，川普政府持續以各項具體作為履行對台灣的安全承諾，印證臺美夥伴關係的密切友好，表達由衷的感謝。