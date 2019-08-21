民進黨北市立委佈局完成名單一次看　下午中執會通過7選區提名

▲總統蔡英文與民進黨主席卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

民進黨區域立委，預計21日中執會通過7選區，而北市立委提名也預計可以完成，共計8個選區，僅第五選區（中正萬華）確定不提，禮讓剛退出時代力量的無黨籍林昶佐。

民進黨日前舉行中常會中，通過21日將召開中執會。民進黨發言人李晏榕透露，21日中執會將處理大部分的艱困選區，預計兩次內要解決全部艱困選區。綠營區域立委布局目前仍有17個選區待徵召，20日召開的提名策略小組會議討論出7個選區，21日上午也將再次召開會議，通過的徵召名單預計21日下午的中執會中確認。

在台北市共8個選區中，預計可全數完成，第一選區（北投士林）由吳思瑤繼續出戰；第二選區（大同士林）由立委補選勝選的何志偉出征；第三選區（中山松山）由前國安會且有高顏值的吳怡農挑戰國民黨的蔣萬安；而第四選區（內湖南港），則由「港湖女神」高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀。

其次，第六選區（大安區）推派陳治維；第七選區（信義松山）由本來暫緩提名的許淑華確定出征，對決國民黨的費鴻泰；第八選區（文山中正）則由謝佩芬披掛上陣。至於第五選區（中正萬華）已確定不提名，禮讓林昶佐繼續出戰。

另外，尚有5個選區，包含苗栗縣第1選區徵召議員羅貴星、南投縣第2選區徵召水里鄉長陳癸佑、花蓮縣徵召現任立委蕭美琴，新竹縣部分第1選區預計徵召黨部主委彭瑞德、第2選區徵召民進黨發言人周江杰。