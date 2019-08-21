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雙帥之爭！民進黨布局北市　找「耶魯男神」吳怡農對決蔣萬安

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▲吳怡農、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

▲吳怡農、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選將至，民進黨除了要讓總統蔡英文連任，也力拚國會過半。在北市艱困選區，民進黨找來前秘書長吳乃仁姪子吳怡農，參選北市第3選區（中山、松山），挑戰國民黨立委蔣萬安，這場「雙帥之爭」誰能屢獲選民的「芳心」，也是立委選舉一大看點。

現年39歲的吳怡農，畢業於美國耶魯大學經濟系，曾在高盛集團管理公司擔任執行董事，負責亞洲投資業務。2013年他離開金融業，回國服役，選擇加入陸軍特戰部隊。吳怡農退伍後參與公共政策，進入國安會、行政院擔任幕僚，對經濟金融、國安國防有相當見解。

陸軍特戰部隊出身的吳怡農，長期從事國防政策研究、評論與報導，曾投書媒體主張恢復徵兵制，並指出重建義務役的重要性，「如果台灣希望被當作一個正常的國家，我們的行為就必須像一個國家，對自己的安全負責，必須推動改革、重視訓練、並重建義務役。」

對於被徵召選立委，吳怡農日前也透過臉書表示，台北市的幾個選區對民進黨是非常艱困的，但是艱難的仗，還是要打，對黨、對自己，都是必須面對的挑戰，自己一向喜歡挑戰，高中跟大學的時候，這個瘦小台灣人在美國參加摔角和橄欖球校隊，當兵選擇加入特戰部隊，也是相同的動機。

吳怡農提到，民主政治的競爭讓政治人物更好，但不能因為競爭而傷害共同的利益基礎，那就是「保護台灣，讓台灣進步」，若獲得黨的徵召，希望讓選民看到一個可以代表大家共同利益的新世代，一個沒有包袱、有話會說、願意面對問題的人。

吳怡農提及，希望善用從事國際財經的十年經驗，以及回台灣在國安領域的政策工作，在立法院投入國家安全的議題，包括軍事國防與經濟發展，國會的角色很重要，除了監督，更要催促政府變革，帶動社會前進，若有機會承擔責任，會立刻跟大家分享。

民進黨區域立委，預計21日中執會通過7選區，而北市立委提名也預計可以完成，共計8個選區。第一選區（北投士林）由吳思瑤繼續出戰；第二選區（大同士林）由立委補選勝選的何志偉出征；第三選區（中山松山）由前國安會且有高顏值的吳怡農挑戰國民黨的蔣萬安；而第四選區（內湖南港），則由「港湖女神」高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀。

其次，第六選區（大安區）推派陳治維；第七選區（信義松山）由本來暫緩提名的許淑華確定出征，對決國民黨的費鴻泰；第八選區（文山中正）則由謝佩芬披掛上陣。至於第五選區（中正萬華）已確定不提名，禮讓林昶佐繼續出戰。

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關鍵字：民進黨,吳怡農,蔣萬安

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