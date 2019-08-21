高麗菜有「拇指長蚯蚓」店家卻硬拗木耳絲！　網氣炸：她敢吃我就信

▲店家先說是海帶絲，後來又改口說是木耳絲。（圖／翻攝自爆料公社二社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

在外頭吃飯難免會遇到食物裡有小蟲子，但一名謝姓網友日前和家人到礁溪用餐，竟然在高麗菜中發現一整條蚯蚓，差不多是一根小拇指這麼長，當下與店家反應後，竟然得到「這是木耳絲」的回覆，讓她氣得直呼，「我知道在外吃飯，菜未必會洗的很乾淨，但認錯很難嗎？」

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▲蚯蚓身上的紋路清楚可見。



謝姓網友在臉書《爆料公社二社》PO出照片，全家人開開心心出遊，但晚上到海產店吃飯時，女兒卻差點把高麗菜裡的蚯蚓也吃下肚，當時服務生告訴她這是海帶絲，後來另一名工作人員又表示這只是木耳絲，讓她非常傻眼，原本用餐的興致全無。

原PO強調，高麗菜裡出現蟲是小事，有可能是廚房人員洗菜時沒注意到，但另她不滿的是，「認錯很難嗎？為何一定要硬凹呢？」明明蚯蚓上一節節的紋路清晰可見，店家卻還堅持是海帶或木耳。

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其他網友看完也頭皮發麻地表示，「叫他吃下去，那就是木耳絲了」「死不認錯不可取」「怎麼不說是冬蟲夏草，這不是更營養！」「蚯蚓是最不髒的了，但店家的態度很糟」「 跟她說：那再來一盤這種的木耳絲。」

但也有人說，換個角度想，代表這個菜並沒有灑很多農藥，「表示菜很好，沒有太多的農藥？」「不過煮熟了沒差吧，挑旁邊繼續吃」「什麼是有機，這就是有機蔬菜啊！」「農藥少的菜有蟲很正常，不過店家有錯認錯很難嗎？」