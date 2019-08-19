「違停被人拍照」駕駛闖店狂罵檢舉人　反錄影嗆：我律師朋友一堆

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，自己18日晚間在台北某咖啡店消費時，發現外面有一輛轎車在轉角違停、阻礙行人通道，因此與男友拍下照片準備舉發，不料違停車主發現他們開拍照後，反而拿出手機走進店內錄影反蒐證，雙方就在店內店外吵架，店家也趕緊報警處理。

影片中可以看見，身穿藍色衣服的男子在咖啡店內拿手機錄影，原PO也拿出手機一邊朝對方錄影一邊要店家報警，下一秒雙方走出門外仍繼續爭執。原PO要藍衣男等警察來再走，但藍衣男不滿原PO拍照檢舉，「你講一聲我們開走，我有礙到你嗎。」

雙方後來越吵越激烈，對方甚至對著原PO的臉錄影，接著還互稱自己都是法律系的。藍衣男生氣說，「你畢業了嗎，你執業了嗎，我律師朋友一大堆，我請我律師朋友過就好……」，最後還是藍衣男的女性親友將人拉上車，但對方離開前也對原PO表達不滿。

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▲轉角違停被人拍照檢舉，駕駛對檢舉人拍照反蒐證。（圖／翻攝自爆料公社）

雙方因為違停問題發生爭執，駕駛認為自己只是停一下買東西，「臨時停一下車，只要講一下就會開走，何必檢舉」。對此，原PO表示，「很抱歉，我就曾經走在路上為了繞過你們這種違規臨停，差一點被後面開來的車撞到」、「你知不知道為了你的『方便』臨停，很有可能是犧牲別人安全的風險來的。」

後來警方抵達到場時，藍衣男子已經開車離去，原PO最後也將影片放上網路。網友紛紛留言，「違規就是違規，沒甚麼好說的」、「先違規就不要嘴啊，現在社會怎麼了，讓你方便比較偉大」、「難怪台灣交通爛，違停抓不完」，但也有人覺得「就講一聲讓他開走就好，為什麼要鬧成這樣。」