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社會 社會焦點 保障人權

新北退休師一天給70元活！陸配忍當女奴　泣靠收垃圾維生

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▲▼撿垃圾,環保,回收。（圖／pixabay）

▲陸配泣訴自己已忍耐10年。（示意圖／pixabay）

記者董美琪／綜合報導

新北市五股區一名蔡姓退休老師，離婚後竟透過婚介，先後娶進3任外籍配偶，結果卻是藉結婚名義，將女子娶回來當「免費看護」，每天給70元生活費照顧全家人，包括家中老母親，外配最後被迫撿垃圾維生，消息一出引起網友怒批，「真垃圾的人」。

據CTWANT報導，這位蔡姓男子現任太太是一位大陸湖南籍譚姓女子，譚女表示，她每天照顧90歲患失智的婆婆，及做所有家事，但是蔡男一天只給她70元，照顧完婆婆三餐，自己的錢不夠只能餓肚子，不得已之下情急求助社區主委，讓她可以做社區裡收垃圾的工作，空檔時還可以回家顧婆婆及一家人生活。

不過現在蔡姓丈夫因打算跟譚女離婚，讓已經60歲的她難過痛哭說，自己辛苦10年照顧婆婆，還打零工，現在卻要把她趕回大陸，「把我騙來台灣當免費看護，利用完就要把我丟掉？」

對此，蔡家兒子否認譚女及鄰居對父親的指控，只表示爸爸並不是讓她做「免費看護」，是個人因素才訴請離婚。新北市議員鍾宏仁則指出，已請社會局及移民署介入了解，希望爭取個案處理，給予協助。

PTT鄉民們看完直呼「垃圾」、「如果屬實，已經不能稱為人」、「吝嗇鬼」、「比軍人一天伙食還少」、「精神和身體虐待」、「離婚也好」、「70元連90歲阿嬤都吃不飽吧，除非三餐都是便宜的饅頭」。

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關鍵字：退休,陸配,退休老師,五股

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