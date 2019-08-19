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高雄男騎車一半…壓到「2公尺長」巨蟒慘摔　路人超勇徒手抓

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記者李唯甄／高雄報導

高雄街頭深夜驚見大蟒蛇！有民眾在大寮區大坪頂路段，目擊一條至少超過2公尺長的大蟒蛇在馬路上「趴趴走」，嚇得趕緊通報消防局，消防人員帶著蛇籠趕到現場，發現蛇的體積實在太大，只好折返、改拿更大的空桶來捕蛇，結果現場已經有英勇民眾直接徒手抓蛇、讓這場驚魂記平安落幕。

▲▼大蟒蛇在路上趴趴走，嚇壞路人。（圖／翻攝自大寮五四三～開講吶喊專用臉書）

▲大蟒蛇在路上趴趴走，嚇壞路人。（圖／翻攝自大寮五四三～開講吶喊專用臉書）

17日晚間10點多，高雄大寮消防分隊獲報，說大寮區新厝路上發生一起機車車禍，消防人員趕到場，赫然發現害騎士摔車的兇手竟是一條大蟒蛇！於是趕緊再派人帶著蛇籠來捕蛇，沒想到籠子太小、裝不下蟒蛇，於是只好先返回，再找更大的容器來裝。

▲▼大蟒蛇在路上趴趴走，嚇壞路人。（圖／翻攝自大寮五四三～開講吶喊專用臉書）

▲英勇民眾徒手抓蛇。（圖／翻攝自大寮五四三～開講吶喊專用臉書）

消防人員二度到場時，發現已經有一名陳姓男子徒手捉到這條蛇，這名男子接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，表示自己當時看到路上車輛來來往往，蟒蛇待在路中間實在很危險，加上又有騎士才剛因為壓到蛇而摔傷，索性鼓起勇氣、直接拿起路邊的交管棍動手處理蟒蛇。網友也在「大寮五四三～開講吶喊專用」臉書頁面上，分享陳姓男子英勇抓蛇的過程。

「我認識這種蛇，網紋蟒！沒毒不過很兇」，陳姓男子表示，這尾蟒蛇的體型還不是他看過最大的，加上現場有其他民眾幫忙，自己才能順利抓蛇。大寮消防分隊指出，幸好這條蛇相當溫馴、沒有攻擊行為，捕獲後也將牠帶往野外放生。

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關鍵字：高雄,大寮,蟒蛇

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