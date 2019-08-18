女跳溪尋短「友拉起已無心跳」　蘆洲暖警CPR與死神搶命

記者陳豐德／新北報導

新北市五股一名徐姓女子因心情不佳，17日深夜2時許到五福路橋旁跳溪輕生，警方獲報到場時，發現徐女已經躺在河邊沒有呼吸心跳，女警林穎騏隨即跳下河堤對女子實施CPR，在執行2次循環後女子恢復生命徵象，後續由救護人員送往台北醫院急救，成功保住一條寶貴性命。

▲五股一名女子尋短溺水，警方趕抵實施CPR急救成功救回一命。（圖／記者陳豐德翻攝）



當時徐女與兩名好友在五股坑溪旁相聚聊天，過程中徐女情緒逐漸低落，就轉身往溪內跳去，周遭的好友見狀立即把女子救起，但當時女子已經溺水，被拉到河堤時已經沒有呼吸心跳，友人立刻打電話報案，先到達的是正在巡邏的五股所員警林穎騏跟吳冠諺，在了解狀況後兩名員警立即施救，由吳員聯繫及引導消防隊，林員施行心肺復甦術。

途中女子一度恢復心跳呼吸，卻又再次停止呼吸，林員顧不得剛的疲勞又繼續施行CPR，再請一旁友人對女子口對口人工呼吸，最後女子恢復了心跳坐起咳嗽，員警聽到女子咳嗽，心中的大石也終於放下，一邊安慰一邊要女子趕快把肺中尚存留的溪水吐出以保安全，後續由消防隊送醫進行專業的救治。

蘆洲分局表示分，災害發生之初，最快趕到的往往是在外為治安巡邏的員警們，如果能讓傷者停止呼吸的4分鐘內就得到救護，可以避免大腦中的細胞遭受永久性的損傷，蘆洲分局近期剛辦理完CPR相關課程，確實訓練過的員警就在死神手中搶回一命，期盼藉由這次的經驗，能讓員警傳承救人的信念，盡力阻止其他的悲劇發生。

▼蘆洲分局日前辦理CPR訓練課程。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼五股所員警林穎騏。（圖／記者陳豐德翻攝）