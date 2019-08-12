塑膠公司女負責人拒繳稅款604萬元　行政執行署台南分署聲請管收獲准

▲塑膠公司43歲唐姓女負責人拒繳稅款604萬元，被行政執行署台南分署聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新竹市北區之一家塑膠公司，欠繳2017年度營業稅、2017、2018年度營利事業所得稅等7件，經移送機關財政部南區國稅局台南分局，自2017年4月間陸續移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠約604萬元拒繳，行政執行署台南分署將唐姓女負責人聲請管收獲准。

行政執行署台南分署調查發現該塑膠公司唐姓負責人（女、43歲）另登記設立3家塑膠公司，均由唐姓負責人負責經營，2017年至2018年間公司帳戶內存款，有高達1276萬元由唐姓負責人提領或匯款至其所經營之3家公司，該塑膠公司於2018年間自各該往來廠商收取之貨款達1387萬元，未用於清償欠稅，執行官訊問其資金流向時，唐姓負責人僅泛稱付貨款、買貨、沒留單據、資料找不到等語，卻未提供相關資料加以佐證。

唐姓負責人於8月9日到台南分署說明，經行政執行官訊問後，認為符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，即當場留置唐姓負責人，並將唐姓負責人移送台灣台南地院聲請管收，法官於下午4時15分裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所管收。

