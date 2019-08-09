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執行署台南分署法拍研習營暨法拍會　IPHONE手機1元起標

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▲台南分署表示，為感謝熱情民眾的對法拍研習營及票選活動的支持，除IPHONE 6S 32G手機外，加碼名牌太陽眼鏡亦１元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南分署表示，為感謝熱情民眾的對法拍研習營及票選活動的支持，除IPHONE 6S 32G手機外，加碼名牌太陽眼鏡亦１元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署將於8月13日舉辦法拍研習營，因民眾報名相當踴躍，當日下午即報名額滿，為稍稍彌補來不及報名民眾，台南分署特別再舉辦「一元起標物票選活動」，投票結果IPHONE 6S 32G手機得票數最多，將於13日下午3時，在台南分署二樓拍賣室，公開拍賣IPHONE 6S 32G手機，１元起標。

台南分署指出，拍賣物品包括三菱轎車2部、IPHONE 6S 32G手機、OPPO Rlls Plus手機、陳獻榮總教練簽名球、楓木球棒2支、棒球手套、名牌眼鏡等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。

▲台南分署表示，為感謝熱情民眾的對法拍研習營及票選活動的支持，除IPHONE 6S 32G手機外，加碼名牌太陽眼鏡亦１元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署表示，為感謝熱情民眾的對法拍研習營及票選活動的支持，特別加碼名牌太陽眼鏡亦１元起標。另外，三菱 COLT PLUS 轎車，2007年份，排氣量1584CC，該車輛滯欠燃料費4800元、牌照稅7120元，合計1萬1,920元，拍定人須自行至公路監理機關繳清所有該車輛的欠稅、欠費，始能辦理過戶登記，本件不訂底價1元起標，亦相當適合自用民眾購買。

台南分署提醒，可參加競買的應買人，除報名參加研習營活動的民眾外，也開放給所有有興趣的民眾一同競標，有意參與本次競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上之記載，並請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

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關鍵字：執行署,台南分署,法拍會,IPHONE

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