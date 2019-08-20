泰國「落地簽免費」又延長了　期限延至2020年4月底

▲泰國「落地簽免費」又延長了。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國內閣會議20日再次通過延長「赴泰落地簽證免費」政策，時間期限則延到2020年4月30日為止，受惠國家包含台灣在內等19個國家和地區，旅客均可申請。此外，泰國觀光和體育部原本提案想讓中國、印度旅客開放免簽，但議案在內閣會議被以安全理由否決。

泰國政府落地簽證費用減免方案，第一次實施為2018年11月15日至2019年1月14日，因為效果良好吸引更多旅客前往泰國旅遊，所以泰府為了延續這一波觀光熱潮，今年1月先是將方案期限延長至4月30日，而4月時又再次決議延長6個月，期限延長至今年10月底。

此外，泰國觀光和體育部為持續刺激觀光市場，原本向總理提案開放中國、印度2國旅客赴泰旅遊直接免簽1年，其餘國家地區則維持落地簽免費待遇。泰國外交部則提出反對意見，中印2國人口均超過10億，開放免簽可能會讓泰國出入境管理混亂，可能會對國家安全、經濟及人民生計造成影響。

泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwon）20日於內閣會議後表示，內閣會議最後以安全考量，駁回了觀光和體育部開放中印2國免簽的提案，不過落地簽免費政策將繼續延長。