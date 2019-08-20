13歲國中小情侶殉情！一跳下河慘遇「大蜥蜴」　女孩嚇瘋命危

▲​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危。（圖／翻攝《泰國網》，下同）



記者董美琪／綜合報導

泰國一對13歲國中生情侶因戀情遭家人反對，為了證明兩人的愛，攜手跳河自殺，不過卻因為遇到河中的大蜥蜴，導致少女驚慌溺水命危，男生最後自行爬上岸。

根據泰國《新泰日報》報導，泰國北攬府一對13歲國中小情侶18日跳河殉情，想要以死來證明兩人的真愛。根據當事少年表示，兩人在國小六年級認識，成為國中同班同學後開始交往，但女方家長認為他們還太小，堅決反對兩人交往，這對小情侶因此情緒低落，討論要用行動證明他們的愛情，最終決定一起尋死。

男孩表示，他帶著女友去河邊討論要怎麼做，最後決定一起牽手跳河，但一跳下去，女友卻剛好看見河中有一隻大蜥蜴，嚇得甩開他的手想逃，但卻因不諳水性，驚呼地在水中掙扎，最後沉入水底。男孩自己被水嗆到怕死，拚命爬上岸，最後雙雙被見義勇為的路人救起，不過女孩送醫搶救後，目前有生命危險。

男方母親表示，她知道兒子與女友已交往了近8個月，之前也曾告誡過孩子，不能越線，希望兩人好好念書，畢業以後再說，沒想到兒子竟做出傻事，讓她相當擔心自責，也想替孩子向女方家長道歉。

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