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跟著女孩走…摸黑爬上海邊懸崖「沒半個人」　男子嚇到腿軟報警

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▲▼男子在懸崖嚇到腿軟。（圖／翻攝自Facebook／เสียงประชาชน คนภูเก็ต Phuket People’s Voice）

▲男子在懸崖邊嚇到腿軟。（圖／翻攝自Facebook／เสียงประชาชน คนภูเก็ต Phuket People’s Voice）

 記者張方瑀／綜合報導

在路上看到陌生人示意，也不要輕易地跟著走，因為不小心可能會丟了性命。泰國一名男子日前跟著朋友到海邊時，突然看到有名女孩往海邊的懸崖走，他不知為何竟跟了上去，結果走到頂端時，不見任何人影。爬到精疲力竭且極度恐懼的他，嚇得腿軟，只能打電話報警求救。

這名男子18日晚間跟著4名朋友到普吉島的Laem Krating海邊遊玩，當時他看到一名女子獨自朝著海邊的懸崖走，仔細一看，懸崖上似乎還有幾個人影，正架著相機準備拍照。不知為何，這名男子執意要跟著這名女孩上去看看，他的朋友們因為穿著拖鞋不想走太遠，就讓男子自己跟去。

結果走到山崖頂端時，卻沒有看到任何人影，甚至連女孩都消失了，而男子的腳邊就是一處斷崖，加上天色已黑，很容易不小心掉落。這名男子嚇到當場腿軟，筋疲力盡加上極度恐懼，他決定報警求援，警方趕到後發現他仍處於驚恐的狀態，且身體有多處擦傷。

當地網友紛紛在po出這件事的網頁中留言，「那裏的路超難走，女生不可能上去就馬上消失」、「那裡風景很美！我白天超常去的」、「遊客容易在那邊迷路」、「我看得見，那邊超級多一般人看不見的東西」、「朋友怎麼不去救他？」

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